Sadece bir bakan değişikliğinden haberdardım

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Çalışma Bakanlığı konusundaki kabine değişikliğinin önceden bilgisinde olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı öncesinde, TAK’ın sorusunu yanıtlayan Özersay, “Ben sadece bir bakanın değişeceğini biliyordum. Belli ki Sayın başbakan bu sabah yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu yönde bir karar vermiştir” dedi.