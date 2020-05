“Sadece bağımsız ülkeler WHO’ya üye olur”

Çin’in Kıbrıs Büyükelçisi Huang Xingyuan, Kıbrıs’ın kuzeyinde, bazı Kıbrıslı Türk politikacıların Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) katılması çağrısı yapmasını yorumladı, “sadece bağımsız ülkelerin WHO’ya tam üye olabilme hakları olduğunu” söyledi.

Bazı Kıbrıslı Türk yetkililerin Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) katılması çağrısı yapmasını yorumlayan Çin Büyükelçisi, “Bu gelişmelerle ilgili uyanık olmalıyız” dedi; bunların “Tayvan’ın da benzeri çabalar” olduğunu belirtti.

Büyükelçi Huang Xingyuan, ülkesinin salgında Kıbrıs’a yardımının politik bir nedeni olmadığını, bunun Çin’in geleneksel değerleri çerçevesinde olduğunu ifade etti.



Kıbrıs sorunu

Çin’in Kıbrıs Büyükelçisi Huang Xingyuan, Kıbrıs’ta güveni artırmanın, ilgili tarafların diyaloğu sürdürmelerinin ve birbirlerine doğru yürümelerinin önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na özel bir demeç veren Büyükelçi Huang, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerine de değindi; ‘bölgede gerginliği artıracak her türlü hareketin ‘uygun olmayacağını ve istenmediğini’ söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la Kıbrıs’taki barış süreciyle ilgili son görüşmesinin sorulması üzerine Çin Büyükelçisi, “Karşı karşıya kalınan son sorunlardan dolayı güven, altından daha değerli olmuştur. Kıbrıs sorununa kapsamlı, adil ve uygun bir çözüm bir gecede elde edilemez, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları dahil ilgili tarafların diyaloğu ve görüş alışverişini sürdürmeleri, birbirlerine doğru yürümeleri gerekir” dedi.

Büyükelçi Huang, siyasi adımın adım adım olabileceğini, geçici olarak kapanan geçiş noktalarının, daha sonra yeniden açılabileceğini, geçen kasımda Berlin toplantısında sağlanan fikir birliğinin yavaş yavaş uygulanabileceğini kaydetti.

Salgın döneminde birçok kişinin Kıbrıs’ta barış sürecini ileriye götürmek için bıkıp usanmadan çalıştığına işaret eden Büyükelçi, “Kıbrıs’ta güveni artırmak önemlidir. Sorunları çözmede sabırlı olmak ve hedeflere ulaşmada sebatlı olmak da aynı şekilde önemlidir” dedi.



“COVID-19’a karşı küresel mücadele bağlamında, salgın karşıtı işbirliğini engelleyecek ve bölge gerginliğini artıracak her türlü girişimin uygun olmayacağına ve istenmeyeceğine” işaret eden Huang Xingyuan, ilgili BM kararları esasında, ilgili tüm tarafların, diyalog ve işbirliği ruhuyla Kıbrıs sorununa kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüm bulma yoluna gireceklerini umduğunu belirtti.



Kıbrıslı Türk politikacıların Dünya Sağlık Örgütü, WHO’ya katılma istekleriyle ilgili olarak da Büyükelçi Huang, “İşgal bölgelerindeki gelişmeleri not aldık ve uyanık olmalıyız” dedi ve bu isteğin Tayvan’la paralellik gösterdiğine dikkat çekti. Tayvan yetkililerinin kısa süre önce siyasi çıkarları için salgını kullanarak sadece bağımsız ülkelerin tam üye olabileceği Dünya Sağlık Örgütü’ne katılma girişiminde bulunduklarını ve 73’üncü Dünya Sağlık Asamblesi’ne katıldıklarını anlattı.



Tayvan’ın gerçek niyetinin salgından güç alarak bağımsızlığını kazanmak, ‘sözde egemenlik statüsünü ve ‘uluslararası varlığını’ vurgulayarak fiilen ‘bağımsız siyasi bir varlık’ haline gelmek olduğunu belirten Çin Büyükelçi, hatta Tayvan yetkililerinin bu amaçla Tayvan bağımsız güçlerini WHO Genel Direktörü’ne kişisel ve ırkçı saldırılar yapmaları için teşvik ettiğini, bunun oldukça rezil bir durum olduğunu söyledi.



Huang Xingyuan, “Böyle utanmazca girişimler ve siyasi hileler, uluslararası salgın karşıtı işbirliği için zararlı ve Tayvan halkının iyiliğine değildir, Bu hareketler uluslararası ilişkilerin normlarını ihlal eden, küresel işbirliği havasını zehirleyen ve başarısızlığa mahkûm eden hareketlerdir” dedi.



(Kıbrıs Haber Ajansı)