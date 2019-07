SAD projesi, 2019 Stelios Ödülü'ne başvuruyor 

Alsancak/Karavas’ta 27 - 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Tulips Kanser Derneği yararına olacak olan The Soulist “Sınırlar Arası Dostlar” Festivali 2019 Stelios Ödülü'ne başvurdu. Kıbrıs’ın her iki tarafından müzisyenlerin yer alacağı bu festival projesi, bir Alman Blues ve Rock DJ’i olan Roland Eyerich tarafından ikinci kez gerçekleştiriliyor. Sosyal pedagoji eğitimine sahip olan Roland Eyerich’in esas hedefi, sosyal sınırları aşarak ve korkulara karşı köprü kurarak bölünmüş Kıbrıs Adası'ndaki önyargıları müzikle yıkmaktır. Roland bu projeyi başarılı bir Türk müzisyen ve arkadaşı olan, Alsancak'taki The Soulist Kahve ve Müzik Evi'nin sahibi Alper Cengiz ile birlikte gerçekleştirecek. Her ikisinin de müzik tutkuları ve güçlü kişisel inançları sayesinde, bu sınır ötesi ve iki toplumlu proje mümkün olmuştur. Ayrıca müziğin kültürel anlayışa katkıda bulunabileceğine olan inançları da burada vurgulanması gerekmektedir.

İlk kez, eski bölünmüş Almanya ve Berlin'den bir gurup bu projeyi 28 Eylül'de destekleyecek. “Sınırlar Arası Dostlar” projesinde, Blues ve Rock, Reggae, Jazz ve Klasik alandaki ana aktörler, bu bölünmüş adanın her iki tarafından katılımcı müzisyenler olacak. Bu sosyo- kültürel projeye ek olarak müzisyenler, bilet satışlarından elde edilecek gelirin Tulips Kanser Derneğine bağışlanması gerektiği konusunda anlaştılar. Etkinliğin teması “Kanser ve Müziğin Sınırları Yok”. Müziğin bir bedeli var ama harika hedefler için.

Hedefler; Bir yandan Sınırlar Arasında Arkadaş edinmek, diğer yandan da TULIPS için iyi bir gelir elde etmek. Dünya çapında, Kıbrıs da dahil olmak üzere, kanser teşhisi konan hasta sayısı artmaktadır. Tulips Derneği şu anda 1.800 kanser hastasına yardım ediyor ve her yıl yaklaşık 600 - 700 yeni kanser hastası alıyor. Dernek, Kuzey ve Güney Kıbrıs'taki herkese kanser tedavisinde yardımcı oluyor. Kıbrıs'ta iki toplumlu projelere destek sağlayan Stelios İki toplumlu Ödülleri, 2009'dan beri Kıbrıs adasında faaliyet gösteriyor. Bu insiyatifin gerekçesi, Adada kalıcı barışı teşvik etmek için Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında iki toplumlu işbirliğini teşvik etmektir. Her takım bir Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Türk içerir. Ödüller her yıl Ekim ayında Lefkoşa'da düzenlenen bir törenle duyurulur. Sınırlar Arası Dostlar projesinin temsilcileri olan iki müzisyen - Charis. J. Anderson - Kör Adamın Hikayesi (Güney Kıbrıs) ve Ed Sezener - Stingray (Kuzey Kıbrıs) dir. Kıbrıs'ın her iki tarafından birçok başka müzisyen de SAD'ı destekliyor. Herhangi bir şekilde engellenmemeleri halinde, aktif olarak SAD festivaline katılacaklar.

Kıbrıs'ın iki yakasından gelen Roland ve Müzisyenler, Stelios İki Toplumlu Ödüller 2019 için “Sınırlar Arası Dostlar” adlı sosyal proje ile başvuruyorlar. Slogan / Tema: “Kanser ve Müziğin Sınırları Yok”. SAD Konseri / Festivali 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde Alsancak / Karavas'ta (Kuzey Kıbrıs) gerçekleşecek. 2018'de düzenlenen ilk konser, yaklaşık 44 yıl sonra Kuzey'de Blues ve Rock Scene'deki müzisyenleri bir araya getirdi. Neredeyse 3 yıl süren hazırlıklar yapıldı. Özellikle belirtilmesi gerekir ki gençler ve müzisyenler arasında önyargı yoktur. Dolayısıyla bu böyle devam etmeli. Bu festivalin arkasındaki fikir, tüm genç sanatçıları tanıtmak ve zihinsel sınırların üstesinden gelmek suretiyle “Avrupa kavramını” daha da ileriye götürmek, önyargılardan arındırmak ve korkmadan karşılıklı saygı ile karakterize olmaktır. İki toplumun bir arada bulunması, akıllardaki önyargı ve ayırımcılığa karşı mücadele açısından önemlidir. Müziğin sınırı yoktur. Kuzey Kıbrıs'ta faal olan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin - Tulips Kanser Derneği olarak da bilinir -, SAD projesi ile tüm katılımcı müzisyenler tarafından desteklenmesi uygun görülmüştür.

Dernek, Mayıs 2019'da 25 yaşındaydı. Kuruluş sebebi, Kuzey Kıbrıs'taki Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi ve bakımı konusunda uzmanlaşmış bir birim olan Onkoloji biriminin eksikliğiydi. Dernek, bir Kıbrıs’lı Türk olan Raziye Kocaismail tarafından kurulmuştur ve kendisi halen Dernek Başkanıdır. Dernek şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki kanser hastalarına yardım etmekle doğrudan bağlantılı 6 personel istihdam ediyor. Onkoloji servislerinde dolaşan ve aynı zamanda evde kanser hastalarını ziyaret eden 5 kişilik bakım ekibinin yanı sıra. Kendinize nasıl bakacağınız ve kanserin ilk belirtilerini nasıl belirleyeceğiniz konusunda konuşacak bir doktor var. Bir de Umut Merkezi var - Dernek, yetişkinlerin yanı sıra çocuklara da önem veriyor, Umut Merkezi de kanserli çocukların benzer deneyimler yaşayan diğer çocuklarla tanışabileceği bir yer. Mermezde, temel eğitim veren öğretmenler de var. Bunlar çocuklara bir müzik aleti çalmayı öğretmek için zamanlarını bağışlayan müzik öğretmenleridir. Müzik Terapisinin kanser tedavisi gören çocuklara yardım ettiği kanıtlanmıştır; kendilerini iyi hissettirebilir, sakinleştirici ve rahatlatıcı bir ortam yaratabilir ve aynı zamanda çocukları iletişim kurmaya teşvik eder.

Derneğin amaçları kanser hastalarının yaşam kalitesi için çok önemlidir, bunlar: • Kanserle yaşayan herkesin hayatını iyileştirmek • Kuzey Kıbrıs'ta kanser bilincini arttırmak • Kuzey Kıbrıs'ta daha iyi kanser bakımı için çaba göstermek.

Kuzey Kıbrıs devleti, kanser hastası olan kendi vatandaşlarına bakma sorumluluğunu üstleninceye kadar, bir kanser yardım kuruluşu olan Tulips kanser hastalarının ihtiyaç duydukları bakımı almaları için faaliyetlerine devam etmek zorundadır. Onkoloji Birimini kuran Derneğin sürekli olarak çalışabilmesi ve hasta desteği için gerekli olan fon elde etmek için sürekli faal olması gereklidir.

Derneğin kanser hastalarını nasıl desteklediğine dair birçok örnek vardır. Bir patoloji raporu aldıktan sonra Dernek kan testleri, taramalar vs için ödeme yapar. Bir kanser hastası ameliyat geçirdikten sonra, örneğin gırtlak kanseri olan hastaların tekrar iletişim kurmasını sağlamak için bir ses makinesi sağlayarak yardımcı olur. Mastektomiyi takiben silikon göğüsler sağlayarak, peruklar, yürüyüş çerçeveleri, tekerlekli sandalyeler, özel yataklar, hava yatakları, elektronik oksijen sistemleri vs sağlar.

Kuzey Kıbrıs'ta Lösemili Çocuklar için destek yoktur, bu nedenle tüm hastalar tedavi için Türkiye'ye gitmek zorundadır. Ortalama olarak tedavileri yaklaşık 1 yıl sürer. Aile, ulaşım, konaklama ve tedavi masraflarını, yeme-içme, ayrıca elektrik ve su için fatura ödemek zorunda! Dernek, hastanın ailesine ellerinden geldiğince yardımcı olur; örneğin, ebeveynlerin Türkiye'de tedavi görürken çocuklarıyla birlikte kalmak için konaklama yapmak zorunda kalmaları durumunda kira ve uçak ücretlerine destek sağlar. Dernek tarafından Kuzey Kıbrıs'ta İngilizce lisan desteği ve bilgileri, raporların tercümesi, ilaç ve danışmanlık ile yardımın yanı sıra uygun durumlarda finansal da dahil olmak üzere birçok farklı şekilde yardım sağlanmaktadır. Kuzey Kıbrıs'ta tedavinin maliyeti, hangi kanser türünün teşhis edildiğine bağlı olarak değişebilir, ancak fikir vermesi açısından: Radyoterapi gören hastalar, Lefkoşa'daki Onkoloji Birimi'nde tedavi süresi için ortalama TL 5,000 ödemeyi bekleyebilirler. Kemoterapiye ihtiyaç duyan hastalar, tedavi başına TL 600 ödeme yapabildikleri gibi, bazı kanser türlerinde yüksek kemoterapi ilaçları maliyeti çok daha yükseltebilir. Maliyetler çok arttı; bir yıl önce Derneğin işletme maliyetlerini karşılamak için her ay TL 110,000 'na ihtiyacı vardı, ancak şu anda Derneğin çalışmalarına devam etmesi için her ay TL 208,000 'a ihtiyacı vardır.