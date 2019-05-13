Saç Ekimi İşleminde Önemli Noktalar Nelerdir?

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Saç ekimi işlemleri, saç ekimi uzmanları tarafından yapılması gereken estetik cerrahi işlemidir. Pek çok insan genellikle estetik kaygı amacıyla saç ekimi yaptırmayı tercih etmektedir. Saç dökülmesi ya da kellik sorunu yaşayan insanların tercih ettiği saç ekimi işlemleri özellikle erkekler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Saç ekimi yöntemleri, saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin yaptırdığı estetik bir operasyondur. Gelişen teknoloji ile beraber saç ekimi operasyonları da hızla ilerledi ve gelişti. Gelişen saç ekimi teknikleri sayesinde saç ekimi işlemleri iz kalmadan yapılabilmektedir.

Türk saç ekimi uzmanlarının öncülük ettiği bu alanda sürekli olarak yeni gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Saç ekiminde gelişen teknolojiler sayesinde, daha farklı medikal cihazlar geliştirildi ve saç ekimi yöntemleri çeşitlenerek farklı uygulamalara dönüştü. Ortaya çıkan farklı saç ekimi teknikleri sayesinde herkese ve her saç dökülmesine farklı teknikte tedavi uygulanmaktadır. Saç ekimi yöntemleri; FUT, FUE, Fiber FUE, DHİ, Manuel Punç, micromotor saç ekimi, robotik saç ekimi ve yeni bir yöntem olan Fiber FUE saç ekimi tekniklerinden oluşmaktadır.

Saç Ekimi Tedavisinde Yeni Yöntem Fiber FUE

Saç ekimi işlemi günlük yaşantıda kellik problemi yaşayan insanların bu problemden kaynaklı sorunlardan kurtulmak için başvurduğu bir yöntemdir. Estetik kaygı yaşayan insanlar ya da dış görünüşüne önem veren insanlar sıklıkla saç ekimi işlemine başvuruyorlar. Saç ekimi yöntemi kellik sorunu yaşayan insanların sık sık tercih ettiği ve olumlu sonuç veren bir yöntemdir. Saç nakli işlemleri, hem kadın hem de erkekler tarafından tercih edilebilir. Bu alanda geliştirilen klasik yöntemler ve yeni yöntemler, saç ekimi yaptıracak kişilere farklı tedavi alternatifleri sunuyor. Seçilen saç ekimi yöntemine bağlı olarak saç ekimi süreleri 3 ile 12 ay arasında değişmektedir. Yine seçilen yönteme bağlı olarak saç ekimi işleminden sonra meydan gelen saç dökülmesi ya da deri dökülmesi sorunlarının meydana gelme oranı değişmektedir.

Fiber Fue yöntemi kolay bir yöntem olup son derece olumlu sonuç veren bir tercihtir. Özellikle sonradan kellik problemi yaşayan insanlar eskisi kadar gür saçlara sahip olmak için tedavi süreci 3 ay kadar kısa süren Fiber Fue saç ekimi işlemini tercih ediyorlar. Hijyenik bir ortamda yapılması mecburi olan bu işlemin süresi ortalama 7-8 saat sürer. Fiber Fue saç ekimi işlemi sayesinde istenilen profili dolgun saçlarla yakalanabilir ve bu durum hayatın her alanına olumlu olarak yansır. Saç ekimi yaptıran kişiler genel olarak dış görünüşlerini değiştirmek ve yeni bir imaja sahip olmak için bu işlemi tercih ediyorlar. Hem estetik kaygısını ortadan kaldıran hem de kişinin kendisine olan güvenini arttıran saç ekimi işlemi özellikle Fiber Fue yöntemi ile çok daha kolaylaştı ve ilgi görmeye başladı. 3 ay içinde gür saçlara sahip olmaya yarayan Fiber Fue yöntemi saç ekimi alanında kullanılan klasik yöntemlere göre çok daha hızlı sonuçlar meydana getiriyor.

Kaynak: İsmail Zengin / Eurozen Saç Ekim Merkezi