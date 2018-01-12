YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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İnsan vücudunda dikkat çeken en önemli noktalardan birisi saçtır. Kişiden kişiye değişen saç kalitesi, rengi, parlaklığı niteliği gibi unsurlar yine kişilerin saçlarını tarama ya da kullanım şekillerine göre değişmektedir. Saçlarımızın güzel görünmesi ve kendimizi daha iyi hissetmek amacıyla her gün elimizden geleni yaparız.

Saçlarımızın rengi, model ya da parlaklığı bizim gün içinde kendimizi daha iyi hissetmemize ve gün içindeki tüm enerjimize yansır. Saçımıza istediğimiz şekli veremediğimiz zamanlarda daha mutsuz daha negatif bir ruh haline sahip olabiliriz. Tıpkı üzerimizdeki kıyafetler kimi zaman emanet duruyormuşçasına hissettiğimiz gibi…

Saç dökülmesi günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir sorun olarak kendini göstermektedir. Bu durum kişilerin psikolojik durumlarını hatta yeri geldiğinde gündelik hayatlarını da olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Saçlarımız Neden Dökülür?

Saç dökülmesi yapısal nedenlere bağlı olabileceği gibi metabolik nedenlere de bağlı olabilir. Saçlara sürülen çeşitli kimyasallar, saç boyaları ya da yapısal özellikler saç dökülmesine yol açmaktadır. Saç dökülmeleri kısmi dökülme şeklinde ya da tam kellik ile de sonuçlanabilir. Saç dökülmesi %50 oranında erkek hastalarda daha çok görülmektedir.

Saç Dökülmesi İçin Uygulanan İşlemler

Saç dökülmesinin önüne geçebilmek için uygulanan yöntemler arasında saç ekiminin yanı sıra saç mezoterapisi (saç derisine uygulanan vitamin, mineral, aminoasit vb. işlemi) de yer almaktadır. Bu uygulama pek çok kişi işin umut ışığı olmaktadır. Saç dökülmesi için bir başka yöntem ise saç PRP işlemidir. Bu işlem ile hastaların oldukça etkin sonuçlar aldığı belirlenmiştir. İşlem hastanın kendi kanının alınıp saçın dökülen bölgesine enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Özellikle genetik dökülmesi olan kişiler için bu yöntem tavsiye edilmektedir.

Saç Ekimi Nedir?

Bu problemle baş edebilmenin en önemli yolu günümüzde oldukça popüler bir yöntem olan saç ekimidir. Saç ekimi yöntemi kişilerin yaşadığı saç dökülmesine karşın saç kaybının oluştuğu bölgeye kalıcı saç nakli yapılması işlemidir. Günümüze gelene kadar yapılan saç ekimi işlemlerinde bir takım problemler görülmüştür. Saçların orijinal görünmemesi ya da ciltte oluşan yaralar bu sorunların bazılarıdır. Ancak günümüzde gelişen teknoloji ile bu gibi sorunların önüne geçilmiştir. Saç ekimi yöntemlerinde çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Detaylı bilgi için https://www.fbm.com.tr/sac-ekimi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.