İnsanlara ne söyleyeceğimi bilemiyorum.

Çünkü her an, her durumda “yalancı” pozisyonuna düşebilirsiniz.

“Sen demiştin” diyecekler, “Bak, öyle olmadı.”

Çünkü bu garip devleti yönetenlerin geceden sabaha, sabahtan öğlene, öğlenden akşamüzerine, akşamüzerinden gece yarısına kararları değişebiliyor.



* * *



Nedense gazetecileri ‘bilirkişi’ sanıyorlar.

Halbuki bizler “soran ve öğrenen” insanlarız.

Kime soracağımızı şaşırdık!

Bize soruyorlar, “ne oluyor.”

Bilmiyoruz!

Çünkü karardan çok kararsızlık var.



* * *

Geçmişte söz oyunu yapar, “yönetmiyor, aslında idare ediyorlar” derdik.

Şimdi o bile yok.

İdare de edemiyorlar.



* * *



Fikrim değişmedi, bu berbat yönetim anlayışından daha sorunlusu ‘KKTC’ denen düzendir, bir halt olmaz, çünkü kurmacadır ve eğretidir.

Yine de…

Bir adanın yarısına kapattığınız kalabalığı biraz beceri, akıl, kabiliyet, kapasiteyle ayakta tutabilirsiniz. Hani “kabile düzeni”ne razıyız neredeyse…



* * *



Geceden sabaha, sabahtan öğlene, öğlenden akşamüzerine, akşamüzerinden gece yarısına kararları değişebildiği gibi…

Başbakan başka, yardımcısı daha başka, bakanı bambaşka konuşabiliyor.

Şimdi siz soruyorsunuz ya, “neler oluyor” diye…

Bir bilsek, bir anlasak, ah!

İşin çok daha vahimi galiba kendileri de bilmiyorlar.

Çünkü çok başka alışmışlar.

Birisi gelecek, söyleyecek, ne olduğundan öyle haberdar olacaklar (!)



* * *



Ne oluyor?

Dört saat toplantı yapıyor ama aldıkları kararları bir dakikada üç kez değiştiriyor, beş kez şaşırıyor, on kez vazgeçiyorlar.

İstifa etmiyorlar yine de…

İllaki vazgeçmiyorlar…

Oy istiyorlar üzerinden, daha büyük koltuğa oturmak için!



* * *



Ne oluyor?

Siz anlamışsanız, biliyorsanız, bize de anlatınız lütfen!

Geceden sabaha, sabahtan öğlene, öğlenden akşamüzerine, akşamüzerinden gece yarısına birkaç kez…

Şimdiden sabır diliyorum.



Kamu-Özel: Rotasyon



Şimdi görüyorum, özellikle kamuda örgütlü sendikalarımız, "rotasyon çalışma" önerisi yapıyor, bu kaos ortamında haklı olarak...

Öneriyi yaparken, "kamu ve özelde çalışanlar" deniyor.

Doğrudur, yerindedir ancak sanırım bir eksik unsur vardır.

Önerilmesi gereken, rotasyona geçerken, Maliye'nin giderlerinden tasarruf yapması, böylece rotasyon ve kapanmayla birlikte, özel sektör çalışanlarına da maaş desteğinin başlatılmasıdır.

Bu yönü eksik kalırsa, sanki özel sektörün de anılması, işin süsü gibidir.



Sözün özü



Maraş’ı açacaklardı, ‘KKTC’yi kapatıyorlar, bakalım, her olmayan işte bir hayır vardır.