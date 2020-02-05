Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; bir kişi öldü, 157 kişi yaralandı...

İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili, Açelya isimli Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak toprak zemine kaydı. Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, 157 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, yolcuların uçaktan tahliye edilmeleri için çalışmalar sürüyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kazanın ardından uçuşa kapatıldı. Uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili, Açelya isimli Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak toprak zemine kaydı. Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, 157 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, yolcuların uçaktan tahliye edilmeleri için çalışmalar sürüyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kazanın ardından uçuşa kapatıldı. Uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

TC İstanbul Valisi: Uçak 30 metrelik yükseklikten düşmüş

TC İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralıları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "18.30 sularında yolcu uçağı, kötü hava koşulları nedeniyle piste tutunamıyor, 50-60 metre sürükleniyor ve 30 metrelik yükseklikten düşüyor. Gerçekten bu şekilde kurtulduğumuz için mutluyuz. Yangın çıkabilirdi. Soğutma çalışmaları epey vakit aldı. 1-2 kişi haricinde yaralıların durumu ağır değil. Havalimanı şu anda kapalı. 1 saat sonra yeni bir açıklama yapacağız."

183 yolcu bulunuyordu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havaalanı Kriz Merkezi’ndeyiz. 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 2'si bebek 177 yolcu, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunuyordu. İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 157 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi” ifadelerini kullandı.