Sabiha Gökçen'de bir uçak pistten çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı.



İçerisinde 177 yolcu bulunan uçakta yangın meydana geldi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.

Sabiha Gökçen'e olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

TC ULAŞTIRMA BAKANI: KAZADA CAN KAYBI YOK, TAHLİYE SÜRÜYOR

NTV yayınına bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sert iniş yapan uçağın kırıma uğradığını ve 177 yolcunun bulunduğu uçağın karıştığı kazada can kaybı olmadığını ve yaralıların bulunduğunu açıkladı. Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini bildirdi.

Bakan Turhan, yolcuların bazılarının kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldığını, bazılarının acil servis birimleri tarafından tahliye edilmeye çalışıldığını söyledi.

Turhan, uçakta 12'si çocuk, 6'sı mürettabat toplam 177 yolcunun bulunduğunu aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.



