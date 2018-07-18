Yıllardır her mevsim kendi molehiyasını kendisi ayıklayan Huriye Özoktaş, YENİDÜZEN’in objektifine takılıyor…

Özoktaş, “Ailem giderek küçüldü, artık 2 veya en fazla 3 demet ayıklasam bana yeter” dese de yıllardır bu alışkanlığından vazgeçememiş.

Molehiyasını ayıkladıktan sonra hijyenik ortamda kuruttuğunu ifade eden Özoktaş, temizliğin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

“Taze molehiya bulmak zor ama bulunca da hemen alıyoruz” diyen Özoktaş, en çok da sabahın serininde, hoş sohbet eşliğinde yaptığı bu keyiften büyük bir haz alıyor…

Fotoğraf: Fehime Alasya