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Sabah saatlerinde sis beklentisi

Sabah saatlerinde sis beklentisi

 Havanın, yarından itibaren bir hafta boyunca açık az bulutlu, yarın sabah saatlerinde yer yer sisli olacağı bildirildi. 

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 Havanın, yarından itibaren bir hafta boyunca açık az bulutlu, yarın sabah saatlerinde yer yer sisli olacağı bildirildi. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 – 39 derece, sahillerde ise 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

 

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