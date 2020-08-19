Sabah saatlerinde sis beklentisi
Havanın, yarından itibaren bir hafta boyunca açık az bulutlu, yarın sabah saatlerinde yer yer sisli olacağı bildirildi.
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Havanın, yarından itibaren bir hafta boyunca açık az bulutlu, yarın sabah saatlerinde yer yer sisli olacağı bildirildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 – 39 derece, sahillerde ise 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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