Sabah saatlerinde korkutan kaza

Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda bu sabah trafik kazası meydana geldi. Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunda bu sabah 9.05 sıralarında Güzelyurt’a doğru seyreden NY 192 plakalı araç sahibi Fuat Döner (E-31), Türkeli çemberini geçtikten sonra direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Emin Yaman’ın (E-43) kullandığı GF 487 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden GF 487 plakalı araç, sol tarafta bulunan toprak bankete çarptı, tekrar yola savrularak NY 192 plakalı araçla yeniden çarpıştı.

Kazada can kaybı yok

Yaşanan trafik kazası sonrasında can kaybı yaşanmazken, iki araç sahibi ve GF 487 plakalı araçta yolcu bulunan İzzet Erdoğan (E-54), Serdar Papatya (E-36) ve Aydın Papatya (E-40) kazada hafif yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ilk tespitlere göre kazada yaralananların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.