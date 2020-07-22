Saatlerce barikatta aç susuz beklediler

Hülya Barış Göktaş ve 4 çocuğu dün akşam geç saatlerde Mağusa Hastanesi’nden testlerin kendilerine ulaştırılmasıyla, barikattan geçip evlerine dönebildiler.

Devrim DEMİR

Yaşamını Kıbrıs’ın güneyinde Larnaka’da sürdüren 4 çocuk annesi Hülya Barış Göktaş, PCR test sonuçları çıkmadığı gerekçesi ile saatlerce yaşları 18, 12,11 ve 9 olan 4 çocuğu ile birlikte Beyarmudu Geçiş Kapısında evine dönmek için beklediler. Dün sabah saatlerinde Mağusa Hastanesinde test yapmak için kuzeye geçen Göktaş, sonuçlar çıkmadığı için evine dönemedi. Beyarmudu Geçiş Kapısında dört çocuğu ile bekleyen Hülya Barış Göktaş, YENİDÜZEN’e konuştu.

“Kimliğinle gel geri dönersin dediler”

Kıbrıs’ın güneyinde Larnaka’da yaşamını sürdüren, tatillerde kuzeye geçen Hülya Barış Göktaş, PCR testlerinin güneyde pahalı olması nedeniyle kuzeye geçti. Dün sabahın erken saatlerinde dört çocuğu ile kuzeye geçen ve akşam saatlerine kadar Beyarmudu Geçiş Kapısında bekleyen Göktaş, isyan etti. Göktaş, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ben kuzeye geçmeden telefonla Kudret Özersay’la görüştüm, kimliğinle gel testini yap dedi. Güneyde PCR testi kişi başı 85 Euro olduğu için kuzeyde yapmak istedim. Sabah erkenden kuzeye geçtim çocuklarımla Mağusa Hastanesinde testlerimizi yaptık, gün boyu çıkmasını bekledik. 86 yaşında annem evde kaldı, biz kuzeyde rehin kaldık. Barikatta saatlerce arabanın içinde sıcakta uyuduk uyandık ne polis, nede SBA geçişime izin vermedi. Hem kuzey hem güneyde ikametim var. Çocuklarım güneyde okuyor. Saatlerce bekledik. Ben de KKTC vatandaşıyım, Türkiye’den gelenlerin test sonuçları çıkmadan nasıl serbest bırakılıyor ve bize kendi ülkemizde bu uygulama neden yapılıyor?”