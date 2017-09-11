Kamuda yetkili sendiklalar ile Hükümet adına Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denkaş bir araya geldi, "Avrupa Saati uygulaması"nı görüştü.



Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın "saat uygulaması"nda Türkiye'yle paralel hareket edileceğini belirttiği ve bu nedenle okul saatlerinde düzenleme istediği öğrenildi.



Toplantı ile ilgili resmi açıklama yapılmazken, KTOEÖS'ün masaya "referanduım önerisi" koyduğu bilgisi getirildi.



Maliye Bakanı Serdar Denktaş "referandum" önerisi ile ilgli yorum yapmazken, hükümetin saatlerin değişmesine sıcak bakmadı, buı yönde alınmış bir karar olduğunu belirtti. Bunun üzerine Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmen Sendikası'nın "siyasi dayatma" diyerek, toplantıyı terk ettiği bildirildi.



YENİDÜZEN'e bilgi veren Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, "Böylesi siyasi bir dayatma karşısında, hükümetle yapılan toplantıdan sonuç almak mümkün değildir. Hükümetin tavrı mevcut saat düzeniyle devam etmek yönündedir" dedi.



