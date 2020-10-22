Saatler geri alınıyor
Kış saati uygulaması saatlerin bir saat geri alınmasıyla 25 Ekim Pazar günü başlayacak.
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Kış saati uygulaması saatlerin bir saat geri alınmasıyla 25 Ekim Pazar günü başlayacak.
Bakanlar Kurulu'nun Kış Saati Emirnamesi'ne göre, saatler 25 Ekim saat 04.00’te bir saat geri alınacak.
İleri saat uygulaması 29 Mart’ta başlamış ve konuyla ilgili açıklamada söz konusu emirname çerçevesinde saatlerin 25 Ekim’de yeniden geri alınacağı belirtilmişti.
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