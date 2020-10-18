Saat 17: Seçime katılım % 61.03

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) saat 17:00 itibarıyla seçime katılım oranını % 61.03 olarak açıkladı.

Böylece, seçimin ilk turundaki % 58.29 oranı da aşılmış oldu.

Saat 11:00’de bu oran % 13.51, saat 13.00'te ise % 30.17'ydi, saat 15.00'te ise % 46.31'di. En son açıklamaya göre en yüksek katılım Lefke, en düşük de Girne'de oldu.

İlçelere göre katılım oranı öğlen saatlerinde şu oldu: Lefkoşa: % 61.57 Mağusa: % 59.05 Girne: % 56 Güzelyurt: % 59.09 İskele: % 62 Lefke: % 67.59