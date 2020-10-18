Saat 15.00: Seçime katılım % 46.31

SAAT 15.00

Seçime katılım oranı %46.31

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) saat 15:00 itibarıyla seçime katılım oranını % 46.31 olarak açıkladı.

Saat 11:00’de bu oran % 13.51, saat 13.00'te ise % 30.17'ydi.

En son açıklamaya göre en yüksek katılım Lefke, en düşük de Girne'de oldu.

İlçelere göre katılım oranı öğlen saatlerinde şu oldu:

Lefkoşa: % 45.97

Mağusa: % 44.04

Girne: % 42.7

Güzelyurt: % 46.8

İskele: % 48.35

Lefke: % 50

SAAT 13.00

Seçime katılım oranı %30.17

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) saat 13:00 itibarıyla seçime katılım oranını % 30.17 olarak açıkladı.

Saat 11:00’de bu oran % 13.51’di. Saat 13:00’e göre en yüksek katılım Lefke, en düşük de Girne oldu.

İlçelere göre katılım oranı öğlen saatlerinde şu oldu:

Lefkoşa: % 30.77

Mağusa: % 29.18

Girne: % 29

Güzelyurt: % 29.30

İskele: % 30.95

Lefke: % 31.82

SAAT 12.58

3 Kişiye daha yasal işlem

Lefkoşa, Lapta ve Taşkent'te oy pusulasının fotoğrafını çekmeye çalışan 3 kişiye daha yasal işlem başlatıldı.

SAAT 12.50

Şefik: "Umarım katılım oranı artar"

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik oyunu kullandı. Şefik, vakit ilerledikçe sandığa katılımın artmasını diledi.

SAAT: 12.45

Erhürman oyunu kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün Gönyeli İlkokulu’nda 65 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

SAAT: 11.00

Saat 11.00 itibariyle seçime katılım % 13.5

Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre saat 11.00 itibarı ile KKTC Geneli’nde seçime katılım oranı % 13.51 oldu.

En yüksek katılım İskele ve Lefke’de % 14’ün üzerine çıktı.

En düşük katılım ise % 12.8 ile Girne’de oldu.

Saat 11:00’e göre katılım oranları şöyle:

Lefkoşa: % 13.33

Mağusa: % 12.74

Girne: % 12.8 ,

Güzelyurt: % 13

İskele: % 14.75

Lefke: % 14.46

199.029 seçmenin oy kullanma hakkı var.

SAAT: 11.00

Akıncı: "Sonuçlar adamıza ve bölgemize hayırlı olsun"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Şehit Ertuğrul İlkokulu 223 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

SAAT: 10.58

Tatar: "Önemli olan sandığa irademizi yansıtmak"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

SAAT: 10.30

Oy kullanma esnasında 3 kişiye yasal işlem

Lapta ve Lefkoşa'da 2 kişi oy pusulasını fotoğraf çekti, Akdoğan'da ise 1 kişi oy pusulasını açarak gösterdi. Polis söz konusu 3 kişiye de yasal işlem başlattı.

SAAT: 08.00

Oy verme işlemi başladı

Geçtiğimiz hafta yapılan ilk turun ardından, Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ikinci tura kalmıştı. 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’e dek sürecek.