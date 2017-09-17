Çok merak ediyorum...

Saat meselesi, ‘Türkiye’de öyleyse bizde de öyle olmalıdır’ anlayışının bir sonucu mu ?

‘Biz Avrupalı değiliz ki...’ anlayışının bir sonucu mu ?

Avrupa yerine Suudi Arabistan diye bir tercih mi var ?

Bu kararı “Olur” diyenler de, her gün 08.00’de işbaşı yapacaklar mı ?

Bu karar “Evet” diyenler, ‘Vatandaş neler çekiyor acaba ?’ diyerekten, anlamak için, sadece bir haftacık da olsa, sabah 06.30’da yataklarından kalkmayı düşünüyorlar mı ?

“Evet” DİYENLER, güneşin saat kaçta doğduğunu, ne zaman battığının farkında mıdırlar ?

Diğerleri olumsuzluklar bir yana, bu uygulama nedeniyle ortaya çıkan elektrik harcamaları hesaplamış mıdır ?

Güneydeki Türk malları

Güney’de gündemde. Türk malları konusunda büyük tartışmalar var. Soruşturmalar, raporlar birbiri ardına sıralanmakta. Sonuçta ne çıkar ortaya bilinmez. Bir de, Güney’deki mal mülkünü satıp, yüz binler hatta milyonların üzerine konan Türklerin listesi açıklansa, seyreyleyin Kuzey’deki cümbüşü....

Güney’deki mallarını satan ama Kuzey’de de o mallara karşılık bir dolu mal-mülk edinenlerin sayısının çok olduğu yıllardır söylenmekte. Resmi bilgi yok ama malesef. Es-kaza Güney resmen açıklarsa Kuzey’de ne mi olur ? Bence hiçbirşey yolmaz. Duymazlıktan, bilmezlikten gelinir ve konu uyutulur büyük bir olasılıkla. Çook konuda olduğu gibi.

12 Eylül

Zamanında, 12 Eylül harekatının nasıl alkışlandığını... Başta Kenan Evren olmak üzere, ihtilalcilerin nasıl ‘kahramanlar’ ilan edildiklerini... Medyanın nasıl bir anda ‘Evren’ci oluverdiğini. İhtilal için nasıl günlerce, haftalarca, aylarca ‘savunmacı’ (!) gerekçeler sıraladıklarını, alkış tuttuklarını... Değiştirilen Anayasa’nın, referandumla % 100’e yakın oyla nasıl onaylandığını... (Söylemeden edemeyeceğim) Kıbrısımızdaki politikacılarımızın da bir anda nasıl Evren’ci oluverdiklerini... O dönemi yaşayanlar, hafızalarını birazcık zorlarlarsa hatırlayacaklardır....

Aradan yıllar geçtikten sonra, bir zamanların kahramanları (Başta Evren) nerdeyse vatan haini ilan edildi. Soruşturmalar, sorgulamalar yapıldı. Allah bilir, -yaşı uygun olsa- adam idam bile edilebilir veya ömür-boyu hapse mahkum edilebilirdi. Ama ne oldu ? Bir anda, bir zamanlar ona tam destek veren Medya da dönüverdi, zamanında yalakalıkla çıkar sağlayanlar da, %98’le Evren Anayasasını onaylayanlar da...

‘Güçlüden yana ol, sırtın yere gelmesin’ anlayışı mıydı bu ? Şimdilere bakıyorum da öyle galiba...Bu nasıl bir dünya böyle ? Dünya mı böyle yoksa Türkiye mi ? Anlamak son derece zor.

Hitler’in Donu

Gülsek mi ağlasak mı ? ... Büyük Nazi Hitler’in donu açık artırma ile satışa çıkarılacakmış... Emin olun bu dona sahip olmak isteyenler çok olacaktır. Hem de, kim bilir kaç paraya gidecektir ? Ben şahsen merakla bekliyorum açık artırma sonucunu.

Haberi okurken haylazlığım tuttu yine..Başladım düşünmeye. Örneğin, bizim bazı ünlülerimizin (!) neleri, benzeri bir açık artırmayla satılabilir diye. İnanmayacaksınız belki ama elime kalemi aldım ve bir de liste yaptım.

İsim yazmayacağım ama benim açık artırma listesine koyduğum özel eşyalardan birkaçını olsun sıralayayım bari. Belki sizin de eklemeleriniz olur.

Don... İç fanila...Sütyen...Tabanca... Tuvalet kağıdı... Yüz Havlusu... Banyo Havlusu... Gözlük... Kalem... Diploma...Koçan... Tahsis Belgesi... Kırmızı Koltuk... Makam arabası... Trafik cezası belgesi...v.s.

Sokak Ağzı

“Türkiyede askerler yediglerinden zehirlendiler da biz geri mi galacaydık ? Her zaman Anavatan’ın izinde değil miyig ? Aha bizde da zehirlendi çocuglar....”

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“Güneyde bıragdığım malım var. Bir ev. İki odalı. Beyaz daşdan yapılmış... Urumdan ben da tazminat isteyecem. Kaç para çıkarsa kardır...”

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“Kıbrıs’daki FETÖ’cülerle ilgili hala bir açıklama yok Devletimizden. Herkes merak içinde birbirine soruyor ‘Kimdir be bunlar ?’ diye...”

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“Yollardaki çukurlara düşmekten araban harap oldu. Masraf üztüne masraf çıkarıyor. Belediyeyi dava etmeye karar verdim. Var mı benimle birlikte bu yolda yürüyecek vatandaşlar ?”

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“Gönyeli çemberi için gurdella kesdi Başbakanımız. Neden şaşırdınız anlamadım ? Daha öncekiler de, süpermarket, berber dükkanı, baggal açılış yapmadılardı ?

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“Çok sayıda yerli konservatuar mezunu gencimiz var ülkede. Ama CB Senfoni Orkestrası’na beş TC’li almışlar. Sen de mi Brütüs ?”