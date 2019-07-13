S-400 teslimatı sonrası ABD'den Kıbrıs hamlesi

Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye gelmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ilk karşı hamlesini yaptı. 32 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulanan silah ambargosu kaldırıldı.

ABD Temsilciler Meclisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti. Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan yasal düzenleme, 253 lehte, 171 aleyhte oy ile kabul edildi. ABD Senatosu’nda da onaylanan yasanın imza için ABD Başkanı Donald Trump’a gönderileceği belirtildi.

Gazeteduvar'ın haberine göre, ABD Senatosu ile ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan yasa, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne belli ön koşullar çerçevesinde silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor. Yasaya göre; Kıbrıs Cumhuriyeti, Rusya’ya ait savaş gemilerinin limanlarını kullanmasına izin vermeyecek.

Menendez ve Anatasiadis görüşmüştü

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunun kaldırılması yasa tasarısını, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına kısıtlama getiren önerinin sahibi Demokrat Partili Senatör Bob Menendez hazırlamıştı. Amerika’nın Sesi’nin 16 Nisan’daki haberine göre Menendez, tasarıyı sunduktan sonra Kıbrıs’a giderek Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.

Görüşme öncesi Güney Kıbrıs basınına açıklamada bulunan Menendez, Türkiye’nin sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak da “Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki saldırgan tutumunu bundan böyle kabul etmeyeceğimizi açık şekilde ifade ettik” demişti. Menendez’in tasarısının oylanması öncesinde Güney Kıbrıs’ta da gerilimli tartışmalar yaşanmıştı. Muhalefetteki AKEL partisi, Anastasiadis’in ‘dış politikada yaptığı seçimlerin, Güney Kıbrıs’ın önemli ülkelerle olan ilişkilerini zedelediğini ve memleketin hayati çıkarlarına zarar verdiğini’ açıklamıştı.

Kıbrıs Postası’nın haberine göre AKEL, ‘Menendez-Rubio tarafından ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ne sunulan ve komiteden geçen yasa tasarısının, özde Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkileri zedelemeyi hedeflediğini ve ABD Senatosu’nda da onaylanması halinde, Rusya’nın dış politikasında birtakım değişikliklere yol açacağını’ belirtmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti 32 yıldır ambargodaydı

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ABD ambargosu, 1987’den beri uygulanıyordu. Ayrıca 1997’de Rusya ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma sonrası S-300 füze sistemlerinin Kıbrıs’a yerleştirilmesi planı, sadece Türkiye değil, ABD ile de bunalıma yol açmış ve sonunda S-300 sistemleri Yunanistan’ın Girit adasında konuşlandırılarak aktive edilmemişti.

Kıbrıs Postası’nın 10 Nisan 2019’daki haberinde, Menendez’in ambargoyu kaldıran tasarısının içinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yaptığı çalışmalara verilen destek verilmesinin yanı sıra, Türkiye’ye de S-400 uyarısının yapıldığı belirtiliyordu. Tasarı, ilk adımda, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 2 milyon dolarlık ‘askeri eğitim’ yardımı verilmesini öngörüyordu.