“Rüzgar Gülü” ilgi görüyor

Girne Amerikan Üniversitesi, 2016-2017 Akademik Yılı içerisinde kullandığı “Çocuk ve Sevgi” teması kapsamındaki etkinliklere ağırlık veriyor. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen diğer etkinlikler ile beraber, Eğitim Fakültesi de; “Rüzgar Gülü” projesinin 4'üncü haftasında, aileler ve çocuklar ile yine bir araya geldi.

GAÜ'den verilen bilgiye göre; Anne, baba ve çocuklarına yönelik gerçekleştirilen eğitim ve atölye çalışmaları ile, aileler bilinçlendirilerek, çocuk gelecekleri için, sağlam temeller oluşturulması planlıyor. "Bilinçli Aile ve Mutlu Çocuk" özel temalı “Rüzgar Gülü” projesi; yedi farklı konuda eğitim, yine yedi farklı konuda atölye çalışmasından oluşuyor. Eğitim, 0-18 yaş aralığındaki çocuk sahibi olan ailelere yönelik düzenleniyor. Dört hafta önce başlatılan projede, ailelere yönelik “Çocuk Kitapları” ile ilgili son seminer de; Öğr.Gör.Selma Havva Çınar tarafından aktarıldı.

Çocuklar için “Sanat Fabrikası”adı ile oluşturulan atölye çalışmasında ise; minikler keyifli zaman geçirdiler. Rüzgar Gülü Projesi'nin 21 Ocak ayağı; Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar tarafından verilecek; Ailelere yönelik “Çocuk ve Spor” seminer konusunu kapsarken, çocuklar için de “Spor Yapmak” başlığı altında gerçekleştirilecek.