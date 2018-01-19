Rüzgar 100 kilometreyi aştı!

Meteoroloji Dairesi ölçümlerine göre rüzgar Alsancak, Kalkanlı, Gemikonağı, Esentepe, Kaleburnu ve Serdarlı’da 100 kilometreyi aştı.

Daireden verilen bilgiye göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında rüzgarın, Kaleburnu’nda saatte 117.4, Alsancak’ta 111.6, Serdarlı’da 116.6, Kalkanlı’da 108, Gemikonağı’nda 103, Mallıdağ’da 102,6 kilometreye kadar çıktığı tespit edildi.

Fırtına ülkenin pek çok yerinde etkili oldu. Ölçümlere göre rüzgarın kuvveti yer yer saatte 49’a yer yer ise 117 kilometreye kadar çıktı.