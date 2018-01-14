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Rüya Taner Uzak Doğu turnesine çıkıyor

Rüya Taner Uzak Doğu turnesine çıkıyor

Piyanist Rüya Taner, 11 gün sürecek Uzak Doğu turnesine çıkıyor.

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Piyanist Rüya Taner, 11 gün sürecek Uzak Doğu turnesine çıkıyor.

Rüya Taner,  ilk olarak Burnei  Sultanlığında, Türkiye Büyükelçiliği  ile Burnei Müzik Derneği işbirliği ve THY’nin katkılarıyla 17 Ocak’ta resital sunacak.  Taner konser sonrasında  oluşturulacak "Master Class"larda piyano öğrencilerine dersler verecek.

Taner, 22 Ocak  Pazartesi gün Tayland'ın Başkenti Bangkok' a geçerek  burada da  resital verecek.  Resitalinde  müzisyen besteci olan  Tayland Kralı Bhumibnol’un   jazz elementlerinden esinlenerek bestelediği "Kinair  Süiti’nden Nature Waltz”u seslendirecek.

Rüya Taner resitalinden ardından   Bangkok' ta da Devlet Müzik Enstitüsü’nde piyano öğrencilerine ders verecek.

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