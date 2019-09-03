"Rusya'ya olan 1,58 milyar Euro’luk borç ödendi"

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rusya'ya olan borcunu ödediği bildirildi.

Maliye Bakanı Harris Georgiades, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin mali ihtiyaçlarını uluslararası piyasalardan karşılayabilecek duruma geldiğini belirten Georgiades, "Toplam 1,58 milyar Euro’luk Rusya'ya olan borcumuzun tamamı kısa süre önce ödendi." ifadesini kullandı.

Yunanistan ve bazı Avrupa ülkelerinin ardından ekonomik krize giren Kıbrıs Cumhuriyeti 2011'de 2,5 milyar Euro’luk kredi için Rusya ile masaya oturmuştu.

Kıbrıslı Rumlar, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) oluşan kreditörleriyle 2013'te 10 milyar Euro’luk kurtarma paketi programına girmişti.

Geçen yıl yüzde 3,20 büyüyen Kıbrıs Rum ekonomisi, Mart 2016'da kurtarma programından çıkmıştı.