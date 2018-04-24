Rusya’dan kiralanan yangın söndürme helikopterleri Kıbrıs’ta

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yangın söndürme amaçlı olarak Rusya’dan kiraladığı “Kamov 32” tipi iki yangın söndürme helikopterinin Kıbrıs’ın güneyine geldiği ve helikopterlerin, önümüzdeki günlerde, yaz döneminde yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak için, operasyonel açıdan hazır halde olacakları belirtildi.

Kıbrıslı Rum yetkililere dayanarak, helikopterlerin bugünlerde Baf havalimanında bulunan üslerinde gerekli teknik kontrollerden geçirilmekte olduklarını yazan Fileleftheros, helikopterlerin çok yakın zamanda operasyonel anlamda hazır durumda olacaklarını ekledi.