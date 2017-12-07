Rusya’da zirveyi bırakmadı: 76-81

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleauge yedinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rusya’nın Nadezhda takımını 76-81 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi B Grubu’ndaki puanını 12’ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Orenburg, Orenburzhje Sport Hall’de oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Jantel Lavender, Elin Eldebrink, Ann Wauters beşi ile başladı. Maçta periyotlar 24-16, 45-43, 61-63 ve 76-81 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesinde en skorer isim 24 sayı ile Kayla McBride olurken, Nadzedha’da Anastasiya Shilova 26 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takım Nadzedha maçta 15 tane üç sayılık basket attı.

Nazdezhda: Anastasiya Shilova 26 sayı,4 asist, Brionna Jones 16 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Anastasiia Tochilova 6 sayı, Sandra Ygueravide 9 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi: Kayla McBride 24 sayı, 4 ribaunt, Courtney Vandersloot 19 sayı, 6 ribaunt 8 asist, Jantel Lavender 13 sayı, 9 ribaunt, Elin Eldebrink 7 sayı, Ann Wauters 8 sayı, 8 ribaunt kaydetti.

Sekizinci hafta İtalya deplasmanında

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleague sekizinci maçında İtalya’nın Famila Schio takımı ile karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesinin deplasmanda gideceği maç, 14 Aralık 2017 Perşembe günü oynanacak.