Rüstemoğlu'na yapılan otopsiden sonuç çıkmadı

Devrim DEMİR

Yayla köyünde bu sabahın erken saatlerinde evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun beklenmedik ölümü ailesini ve ülkeyi yasa boğdu.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide Rüsetmoğlu ailesinin küçük oğullarının akşam saat 23.00 ile 24.00 saatleri arasında karın ağrısı ve kabızlık şikâyeti ile Cengiz Topel Hastanesi’ne başvurduğu öğrenildi.

Lefkoşa’ya gitti taburcu edildi

Atlas Rüstemoğlu yapılan ilk müdahalenin ardından, ileri tetkikler için ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildi ve saat 01.14 raddelerinde acil serviste kanı alındı.

Saat 01.43 raddelerinde küçük çocuğun kan tahlil sonuçlarının çıktığı ve ardından Çocuk Servisine yatırılarak serum takıldığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in hastanenin yakın kaynaklarından edindiği bilgide, Atlas Rüstemoğlu’na film çekildiği, fitille müdahale edildiği daha sonra 02.30 raddelerinde acil servisten taburcu edildiği öğrenildi.

Sabah ailesi buldu

Bu sabah saat 07.45 raddelerinde annesi tarafından evde hareketsiz yatağında bulunan küçük Atlas olay yerine çağrılan Güzelyurt 112 Acil servis ile hemen Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bir başka bilgide, 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun kalbinin durduğu ve acil servise geldiği zaman hayata döndürülemeye çalıştığı ancak çocuğun yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Aile inanmak istemiyor

Atlas Rüstemoğlu’nun ailesi ise çocuklarının öldüğünü kabullenmedi. Rüstemoğlu ailesi, Lefkoşa Acil servis önünde feryat etti. Annesi Alev Yeşim Rüstemoğlu, oğlunun akşam hastaneden yürüyerek çıktığını, bugün ise ölü girdiğine inanmak istemediğini feryatlar içinde haykırarak söyledi.

Ölüm sebebi otopsi sonucuyla çıkmadı

Atlas Rüstemoğlu'nun ölümü ile ilgili olarak saat 18.12 itibarıyla açıklama yapan Polis Basın Subaylığı kesin ölüm sebebinin otopsi sonucuyla belirlenemediğini duyurdu. Polis ölüm sebebi kan ve doku örneklerinin alınarak yapılacak olan "tetkik sonucunda" belirleneceğini açıkladı.