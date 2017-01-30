Ruso’da ‘Gök’ gürledi: 1-0

STAT: Şehit Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Mehmet Tarım**, Hakan Gök**

KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali Duvarcı**, Çağrı Kıral**, Bahadır Göçben**, Taner Bingöllü**, Serhan Önet***, Hüseyin Adal**, Bayram Anday**, Doğukan Demirman** (Dk.89 Azat Tip), Uğur Gök***, Yağış Gencay* (Dk.46 Joshoa Odo**), Mete Sağır*(Dk.77 Şevket Anday*)

LEFKE: Zeki Çetinkol**, Yakup Esmerarslan*, Amstrong Chidi*, Stellios Kittos**, Yılmaz Şipal*(Dk.88 Rahmi Çelik), Semih Ünaldı*, Allen Assogba**, Zekai Serdar* (Dk.61 Cemal Cemsal*), Ozotite E. Smart**, Kasım Tağman*, Arif Solkanat*

GOL: Dk.32 Uğur Naci Gök (Kaymaklı)

SARI KARTLAR: Dk.11 Serhan Önet, Dk.52 Taner Bingöllü, Dk.79 Hüseyin Adal, Dk.86 Joshoa Odo (Kaymaklı) Dk.37 Zekai Serdar, Dk.40 Yakup Esmerarslan Dk. 88 Cemal Cemsal (Lefke)

K-Pet Süper Lig’de 16.hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ile Lefke takımları kozlarını paylaştı. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Küçük Kaymaklı 1-0 kazandı. Yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golü devre arasında büyük umutlarla kadroya katılan Uğur Gök kaydetti. Küçük Kaymaklı aldığı galibiyetle puanını 23’e yükseltirken, Lefke takımı da 27 puanda kaldı.

Önemli Anlar:

Dk.7: Mete’nin sol taraftan kullandığı korner atışında kaleci Zeki’nin yumruğunda top altı pas çizgisi üzerinde bulunan Doğukan’ın önünde kaldı. Doğukan, çok kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.

Dk.21: Smart, ceza sahası yayı üzerinden kaleyi karşısına alarak vuruşunu yaptı top üst direkten geri geldi.

Dk.32: Küçük Kaymaklı’nın yeni transferi Uğur, ceza sahasının dışından şutunu attı savunmadan geri geldi. Yeniden Uğur önüne düşen topu Uğur bu kez ağlara yollamayı başardı. (1-0)

Dk.36: Mete’nin sol taraftan kullandığı köşe atışında Doğukan topa vuran isim oldu. Kaleci Zeki topu tekrardan kornere gönderdi.

Dk.60: Bayram, Uğur ve Doğukan’ın paslaşmasında Joshua ceza sahası içinde topla buluştu. Vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

Dk.65: Lefke’nin ani gelişen atağında sol taraftan Yılmaz’ın yaptığı ortaya Kasım ön direkte kötü bir vuruş yaptı.