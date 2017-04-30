STAT: Şehit Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Serkan Şimşek, Mehmet Tarım, Emre Çevikdal

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Derviş Özeralp, Özcan Saygı, Ali Akbulut (Dk.75 Hasan Çirkin), Hascan Kırmaz, Burak Ateş (Dk.65 Ceyhun Özalkın), Tayfun Doğan (Dk.46 Bora Ahmed), Emin Günal, Hüseyin Taşçı, Debola Daniel Ogun Seye, Abdou Fatawou Dodja

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Ozan Mercan, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Koral Saymaz (Dk.86 Tunahan Şencan), Ahmet Çağer, Ahmet Coşkun, Quadri Olanase Rahemm, Salih Güvensoy, Aydın Aygın, Selim Saygı (Dk.70 Ali Savaşan), Ouincy Osei (Dk.80 A. Saygı)

GOLLER: Dk.39 Ahmet Coşkun, Dk.78 Ouincy Osei, Dk.88 Ali Savaşan (DTB)

K-Pet Süper Lig’in 29’uncu haftasında G.Gücü ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadelede gülen taraf 3-0’lık skorla Doğan Türk Birliği oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Ahmet Coşkun, Quincy ve Ali Savaşan kaydetti. Bu sonuçla G.Gücü 38 puanda kalırken, Doğan Türk Birliği 55 puana yükseldi. Ligin son haftasında G.Gücü, Türk Ocağı’nı konuk edecek. Doğan Türk Birliği de Küçük Kaymaklı’yı ağırlayacak.