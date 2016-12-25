Soçi'den havalanan bir Rus uçağı, Karadeniz'e düştü.

Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinden Suriye'nin Lazkiye şehrine giden bir askeri uçak kalkıştan 20 dakika sonra radardan kayboldu. Uçağın Karadeniz'e düştüğü açıklandı. Rus basını ise uçağın dağlık bölgeye çakıldığını yazdı.

TU-154 tipi uçağın Rusya hava sahasındayken radardan kaybolduğu ve içerisinde sekizi mürettebat, 83 yolcu toplamda 91 kişinin olduğu belirtildi.

Uçağın Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi. Rus basınına göre uçakta gazeteciler, askeri yetkililer ve Kızıl Ordu Korosu'ndan müzisyenler vardı.

Parçaları bulundu

Rus Interfax ajansı, arama çalışmalarını sürdüren kurtarma ekiplerinin, Soçi kıyılarında kayıp TU-154'e ait parçalar bulduğunu duyurdu.

Tupolev TU - 154 uçağı 2010'da gündeme gelmişti

Tupolev TU-154 tipi uçak kamuoyunun gündemine daha önce, Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski’nin ölümüyle gelmişti. Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan Tupolev-154 tipi uçak 10 Nisan 2010 tarihinde kalkışından kısa süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 96 kişiden kurtulan olmamıştı.

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