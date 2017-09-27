Rümeysa Nuh yaralandı

Lefkoşa'da Bolu Sokak üzerinde, saat 17:45 sıralarında, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Rümeysa Nuh isimli çocuk, Hüseyin Durmuşoğlu (E-41) yönetimindeki KG 141 plakalı aracın kendisine çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Kazada yaralanan Rümeysa Nuh kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altında alındı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.