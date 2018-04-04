Türkiye’de bir haber dolaştırılıyor “gizli bir el” tarafından…

Yine amaç Kıbrıslı Türkleri “öteki” göstermek!

Sözüm ona haberin başlığı şu: “110 bin Türk, Rum vatandaşı oldu”

Ne demekse bu?

“Rum vatandaşı” ne yahu?

“Rum” olmak ne demek? Vatandaşı olmak ne demek?

Kıbrıslı Türklerin ortağı olduğu dünya tarafından tescillenen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin vatandaşlığından bahsediyorlar!

Ve bunu “Rum vatandaşı oldular” diye Türkiye toplumlarına gammazlayan bir dille haberleştiriyorlar.

Yine aynı film sahnede!

Birileri FOX TV’deki bu arkadaşa iletir umarım, o zat-ı muhtereme, Bilal’e anlatır gibi anlatacağım.

Belki anlar bizleri…

Canım kardeşim.

“Rum vatandaşı” diye bir şey yok, bunu unut!

“Rum Cumhuriyeti” diye bir cumhuriyet de yok, “Rumya” diye bir ülke de…

Ortada Kıbrıs Cumhuriyeti var!

Hani senin yurttaşı olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yer aldığı, garantörü olduğu dünyanın tanıdığı Kıbrıs Cumhuriyeti…

Senin ülkenin de dolaylı olarak TANIDIĞI, sportif faaliyetlerde yaşadığın topraklarda BAYRAĞININ DALGALANDIĞI, cumhuriyet!

Ekonomik olarak işbirliği-ticaret yaptığınız cumhuriyet…

Bu cumhuriyet iki toplum tarafından kurulmuş.

Ortaklardan biri Kıbrıslı Rumlar, bir diğeri Kıbrıslı Türkler.

Hasbelkader bir savaş olmuş, ada bölünmüş.

Ama cumhuriyet yerinde durmuş , bizler yönetimden dışlanmışız. (Bu kısmını istersen sana daha detaylı anlatabilirim- Bizimkilerin de marifeti var bu dışlanmada)

Senin “Rum vatandaşı” dediğin o ülkeye yeniden ulaşmak, haklarımızı geri almak uzun sürdü pek tabii…

Bizler Kıbrıs’ta büyük direnişler verdik.

Barikatlar devrilince gidip yeniden var olan hakkımızı geri aldık ancak adanın birleşmesini, yeni devlet kurulmasını sağlayamadık.

Mücadeleye devam ediyoruz.

Memnun muyuz bu durumdan? Hayır değiliz sevgili kardeşim.

Bizler Birleşik Kıbrıs Federasyonu’na referandumda evet demiş bir halkız.

Yine olsa yine deriz.

Bizler dünyanın bir parçası olmak için mücadele ediyoruz.

Sen bunu “Rum oldular” diye okuyabilirsin, senin tercihin ama bu mücadele çok başka bir mücadele…

Bizler, Kıbrıslı Türkler olarak ne İngiliz yönetimine, ne faşist sadırlara ne de 74 sonrası oluşan sisteme yenildik.

Ama hiçbir mücadelemizde de “Rum” olmadık.

Ha senin “Rum” olmak diye açıkladığın şey de bizim için alınganlık konusu değil.

Bizim en azılı milliyetçilerimiz de gidip o vatandaşlığı aldı.

Kıbrıslı Rumlar bizim gibi Kıbrıs’ın yerli halklarından biridir.

Yıllarca birlikte yaşadık, kültürümüz çok yakındır, hatta kimi zaman birebirdir.

Hasbelkader 50’lerde dış güçlerin dürtüklemesi ve milliyetçiliğin körüklenmesiyle bazı çatışmalar yaşandı, bitti gitti kapandı.

Şimdi kimse ne Rum olmak ne de Türk olmak derdinde…

Sen hiç merek etme, kimsenin bir şey olduğu yok.

Esas gaile insan olabilmekte!

Bizim için esas gaile dünyalı olabilmekte, insanca yaşayabilmekte, demokraside, insan haklarında, özgürlükte!

Tamam mı canım kardeşim? Anladın mı?

Sen rahat ol.