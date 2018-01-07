Rum basını seçimi takip ediyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün yapılan milletvekilliği seçimine, uluslararası ajanslar ile Rum basını da ilgi gösteriyor.

Oy vermek için sandıkların kurulduğu bazı seçim merkezlerine giden basın mensupları, oy verme işlemlerini izleyip vatandaşlardan görüşler aldı; devlet ve hükümet yetkilileri ile parti liderlerinin açıklamalarını izledi.