Fehime ALASYA

Türkiye’den adaya sadece ders vermek için birkaç günlüğüne gelen ve Alman turist kafilesi ile karantinaya alındığı için ülkesine hala dönemeyen DAÜ’lü bazı eğitimciler, bu süreçte yaşananları anlattı. Akademisyenler, Türkiye’ye dönüşlerinin ardından yeniden karantinaya alınmak istemediklerini belirtti.

Salamis Bay Conti Resort Hotel’de karantinaya alınan turist kafilesi Ercan Havalimanı’ndan ülkelerine gönderildi, buna karşın Türkiye’den ülkeye günübirlik gelen ‘uçan hocalar’ halen ülkesine geri dönmeyi bekliyor. Bugün Girne Limanından Taşucu’na dönmeyi bekleyen akademisyenler, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra ‘yeniden karantinaya alınır mıyız?’ endişesi taşıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan akademisyenler, karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı, korkularını dile getirdi.

DAÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Emine Handan Tüzün:

“Ruhumuz 14 gün daha karantinayı kaldırmıyor…”

Karantina sürecinde aldıkları hizmetten oldukça memnun olduklarını anlatan DAÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Emine Handan Tüzün, sağlık kontrolleri ardından Türkiye’ye geri dönmek için birçok kez girişimde bulunduklarını anlatarak, buna karşın uçuşlarının her seferinde iptal olduğunu öğrendiklerini ve hiçbir açıklama alamadıklarını belirtti.

“Biz 3 günlüğüne geliyoruz, uçan hocalarız, 3 günlük ihtiyaçlarımız ile geldik, 17 gündür buradayız” diyen DAÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Emine Handan Tüzün, bugün Girne Limanı’ndan Türkiye’ye gitmeyi umduklarını anlattı. Tüzün, Türkiye’de de 14 günlük karantinaya tabi tutulmak istemediklerini, toplamda 1 ay gibi bir zaman bu karantina sürecini yaşamak zorunda kalacakları endişesini paylaştı.



DAÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Emine Handan Tüzün, özetle şunları dile getirdi:

“Psikolojik olarak gerginlik yaşadık. Biz 8 Mart’ta Salamis otele giriş yaptık, akşam ve sabah aynı ortamda turistlerle yemek yedik, Salı sabahı da karantinaya alındık. ‘Acaba ateşimiz mi çıkıyor? Acaba kırıklığımız mı var diye de ara ara endişe yaşadık ama sağlık kontrollerimiz yapıldı sorun çıkmadı. Otel bize her türlü desteği verdi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Otel çok iyi hizmet verdi.

Herkes karantinaya uydu, yemekler de hizmet de çok iyiydi. Şu an Mağusa’da bir oteldeyiz.

Biz Kıbrıs ve TC Elçiliklerine sesleniyoruz, herkes ülkesine geri döndü, bizim için böyle bir çaba olmadı. Bizim gemi ile gidebileceğimizi söylediler. Bizimle birlikte 20 TC vatandaşı daha var. Tekrar gittiğimiz yerde karantinaya alınır mıyız diye düşünüyoruz. İnanın ruhumuz bunu kaldırmıyor… Yarın Girne’den Taşucu’na gemi ile gideceğiz. Kaç seferdir biletlerimiz iptal ediliyor ve hiçbir açıklama yapılmıyor.

Mersin’de yeniden karantinaya alınır mıyız diye korkuyoruz. Bunu hiçbirimizin ruhu kaldırmaz diye düşünüyorum. Burada bize verilen bir sağlık belgemiz var, buna güveniyoruz. Biz 3 günlüğüne geliyoruz, uçan hocalarız, 3 günlük ihtiyaçlarımız ile geldik, 17 gündür buradayız. Otelin verdiği şampuanlarla elde çamaşır yıkayıp ütüsüz giydik, bu şekilde idare ettik.”

Bazı turistlerin karantinaya ilk etapta tepki gösterdiğini ve dışarıya çıkmak istediğini anlatan Tüzün, ardından sürece uyum sağladıklarını kaydetti.

DAÜ Covid-19 Farkındalık Komitesi Kurucularından, DAÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Levent Eker:

“Hala Mağusa’dayız, bize 3 sefer bilet kesildi, tümü de iptal edildi”

DAÜ’ye ders vermek için adaya geldiklerini fakat bir gün sonra karantinaya alındıklarını anlatan DAÜ Covid-19 Farkındalık Komitesi Kurucularından, DAÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Levent Eker, 14 gün boyunca Salamis otelde odalarda karantinada kaldıklarını belirterek, bu süreçte yaşananları paylaştı. Otelde hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Eker, personelin çok iyi ve yardımsever olduğunu ifade etti. Türkiye’ye dönmeyi beklediklerini kaydeden Eker, “Biz bu süreçte hiçbir sorun yaşamadık. Karantina bitince rehberler turistleri alıp götürdü. Bizim uçaklarımız iptal olduğu için biz burada kaldık, hala Mağusa’dayız, bize 3 sefer bilet kesildi, tümü de iptal edildi.

Bugün (dün) Taşucu’na gidecektik, bu gemi de iptal oldu, yarın (bugün) iptal olmazsa gideceğiz.

Karantina sürecinde de hiçbir korkumuz olmadı. Umarım bir an öce sorunsuz ülkeye döneriz.” şeklinde konuştu.