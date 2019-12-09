“Ruh Sağlığında İnsan Hakları Semineri” düzenlenecek

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından düzenlenen “Ruh Sağlığında İnsan Hakları Semineri” Cuma günü Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) düzenlenecek.

AB tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı kapsamında desteklenen seminerde Merkezi İstanbul’da bulunan RUSİHAK Yönetim Kurulu Başkanı Can Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin davetlisi olarak konuşacak.

13 Aralık Cuma 14:30 -16:30 saatlerinde DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Mehmet Tahiroğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan halka açık seminerde katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından yapılan açıklamada, özellikle psikologlar ve psikiyatristlerin, hukukçuların ve bu alanda araştırma yapan öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının, doktorlar, hastalar ve hasta yakınlarının katılımının önemine dikkat çekildi.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından yapılan açıklamada, ülkemizde ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin toplum tarafından damgalanmaktan ve dışlanmaktan korktukları için tedavi ve ilaç hakkı, barınak hakkı, eşit iş ve çalışma hakkı gibi birçok temel haklarını aramaktan kaçındığına vurgu yapıldı.

Yaşlı Hakarı ve Ruh Sağlığı Derneği, toplumda ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin ve onlarla ilgilenen yakınlarının bir araya gelip artık haklarını aramaları gerektiği kaydedildi.