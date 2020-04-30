RTÜK’ten Diyalog’a ‘Erdoğan’ karartması

RTÜK, sunuculuğunu Hasan Erçakıca'nın yaptığı Diyalog TV'de yayınlanan "Dünyaya Bakış" programında eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk'un bazı ifadelerinin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret niteliği taşıdığına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetti.

“KKTC merkezli” Diyalog TV'nin 6112 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 3. fıkrasına aykırı şekilde izinsiz ve lisanssız şekilde “Türkiye aleyhinde yaptığı programlar” iddiası ile yayın hizmetleri iletiminin durdurulmasına karar verdi.