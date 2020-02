‘Roxanne’ ile listeleri sürekli zorlayan şarkıcı, Arizona Zervas

Ersin Kaşif

Yeni nesil ünlü şarkıcılar, gerçekten heyecan veriyor. Tabii ki eskiden olduğu gibi ünlü olabilmenin zorluklarını yaşamadıklarını kolaylıkla söyleyebilirim. İnternet sayesinde ve müzik kanallarının öncülüğünde bir günde tüm dünyada tanınır hale gelebiliyorsunuz. Tabii ki yine de çok çalışmadan ve üretmeden olmuyor. 19 Nisan 1995 doğumlu Amerikalı şarkıcı Arizona Zervas da yeni nesil ünlülerinden.

Amerikalı şarkıcı Arizona Zervas aynı zamanda çok iyi bir rap’çi ve söz yazarıdır. Spotify çalma listelerinde ve TikTok videolarındaki kullanıcılar tarafından öne çıktıktan sonra 2019'da Billboard Hot 100'de dördüncüye ulaşan " Roxanne " şarkısı ile ünlüdür. Özellikle Roxanne adlı şarkının 13 yaş ve üzeri dinleyicilerinin sayısı çoktur. Bu başarı, 2019'da ülke (Amerika) çapında turneye çıkmasına neden oldu ve aynı yılın Kasım ayında Columbia Records ile ortaklık kurdu . "Roxanne" de Yeni Zelanda listelerinde zirveye yerleşti ve İngiltere, Avustralya ve diğer bazı ülkelerde ilk 10'a kadar yükseldi.

Hızlı Kariyer Geçmişi

Arizona Zervas ilk şarkısını on birinci sınıfta çıkarmıştı. İlk single'ı "My Hit Hit" 2016 yılında piyasaya sürüldü. Bunu, 30'dan fazla single'ın çıkması izledi. Neredeyse her şarkı Spotify'da toplam 1 milyon akışla takip edildi. İlk üç şarkı EP Living Facts 2018'de piyasaya sürüldü. Zervas ilk grafik şarkısı "Roxanne"i 10 Ekim 2019'da çıkardı. Hızla app TikTok viral bir hit oldu. Şarkı, 8 Kasım'da Spotify'ın Amerika Birleşik Devletleri En İyi 50 listesinde 1 numaraya kadar yükseldi ve imzasız, tamamen bağımsız bir sanatçının listeye ilk girdiği şarkı oldu. Şarkı daha sonra ABD Billboard Hot 100 34 numarada, İngiltere Singles Chart'da 24 numarada çıkış yaptı ve Yeni Zelanda'da 1 numaraya yükseldi. Ulusal kanallarda her zaman ilk sıralarda yerini aldı. Billboard dergisine göre de Zervas, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'un Webster Salonu da dahil olmak üzere 50'den fazla gösteri yaptı.