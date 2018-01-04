“Rotamız henüz belirlenmedi”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de ilk devreyi lider Yenicami’nin 1 puan gerisinde 2’nci sırada bitiren Binatlı’da ikinci devre için çalışmalara başlamaya hazırlanıyor. Sarı yeşilli kulübün başkanı Orsel Neşe, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada henüz toplantı yapmadıklarını ancak, defansif orta saha ve savunmanın ortasında oynayabilen bir yerli transfer yapmak istediklerini ifade etti.

Neşe: “Henüz toplantımızı gerçekleştirmedik”

Binatlı Başkanı Orsel Neşe, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunarak, ikinci devre için atılacak adımları anlattı. Yeni yıl dolayısıyla henüz daha yönetimle toplantı yapmadıklarını aktaran Neşe, en kısa sürede toplantıyı yapıp, transfer konusunda rotalarını çizeceklerini belirtti. Neşe, takımın defansif orta saha veya savunmanın ortasında görev yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu, bu mevkiye bir yerli oyuncu transfer edebileceklerini söyledi.

“Kampımız yurtiçinde olacak”

Süper Lig’de ilk devreyi 2’nci sırada tamamlayan Binatlı’da devre arası kampı Girne’de yapılacak. Başkan Orsel Neşe, 8-12 Ocak arasında Girne Pia Bella Otel’de kamplarını gerçekleştireceklerini ve takımı ikinci devre için hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.