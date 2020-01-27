"Röntgen perşembeden itibaren hizmette"
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’ndeki röntgen cihazının perşembeden itibaren hizmette olacağı bildirildi.
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’ndeki röntgen cihazının perşembeden itibaren hizmette olacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, röntgen cihazının kasetleriyle ilgili siparişin 6 ay önce verildiği, Türkiye’de bulunmayan kasetlerin yurt dışından getirilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığı kaydedildi.
Röntgen cihazı için gerekli kasetlerin çarşamba günü gümrüğe ulaşacağı, cihazın perşembe günü hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.
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