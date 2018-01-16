Ronaldinho için Girne iddiası!

MİLLETVEKİLİ ADAYININ 500 BİN DOLAR TEKLİF ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ… Ronaldinho’nun Avrupa’daki temsilcisi ve yakın arkadaşı Andreas Dimitriou, yıldız oyuncuya bir süre önce gerçekleşen seçimlerde yer alan bir milletvekili adayının Girne’de bir dostluk maçında forma giymesi için 500 bin Dolar teklif ettiğini açıkladı

‘KIBRIS SORUNUNU ÇÖZÜN, PARA ALMADAN DA OYNARIM’… Kendisinin bir Girne göçmeni olduğunu ve Ronaldinho’nun bundan dolayı adadaki durumu bildiğini belirten Dimitriou, bundan dolayı yıldız oyuncunun net bir şekilde hayır yanıtını vererek ‘Kıbrıs sorununu çözün, ben para almadan da gelir oynarım’ yanıtını verdiğini ileri sürdü

Brezilyalı yıldız Ronaldinho ile ilgili geçtiğimiz günlerde Rum basınından ilginç bir haber yayınlandı. Bir süre önce kariyerini noktalayan yıldız oyuncuya Girne’de bir milletvekili adayının dostluk maçında oynaması için 500 bin Dolar teklif ettiği ileri sürüldü. Ronaldinho’nun Avrupa’daki temsilcisi Andreas Dimitriou teklifi doğrularken Ronaldinho’nun kendisinden dolayı Kıbrıs’taki durumu bildiğini ve teklifi reddettiğini açıkladı.

Girne’de dostluk maçında yer alma teklifi

Kıbrıs Rum basınında yayın yapan www.goal.com.cy spor internet sitesinde yer alan haberde Ronaldinho’nun Girne’de bir dostluk maçında oynamasının teklif edildiği belirtildi. Söz konusu takımın bir casino tarafından finanse edildiği ifade edilen haberde, teklifi Ronaldinho’nun Avrupa’daki temsilcisi ve çok yakın arkadaşı olan Andreas Dimitriou’nun ‘Vale Ena Gol’ programında doğruladığı ve detayları aktardığı belirtildi.

Dimitriou: “Teklifi milletvekili adayı yaptı”

Dimitriou programda yaptığı açıklamada bir süre önce 15 gün kadar Brezilya’da Ronaldinho ile birlikte olduğunu, oradan ayrıldıktan sonra Ronaldinho’nun kendisine mesaj atarak bir beyin gönderdiği mesajla dostluk maçında yer alması yönünde teklif ilettiğini aktardığını kaydetti. Ronaldinho’nun bu kişinin kim olduğunu kendisine sorduğunu söyleyen Dimitriou, sözde işgal altındaki bölgelerdeki son seçimlerde milletvekili adayı olan bir kişinin teklifi yaptığını ileri sürdü.

“500 bin Dolar önerildi”

Gönderilen mesajın Ronaldinho’nun Girne’de bir casino tarafından gerçekleştirilmesi planlanan dostluk karşılaşmasında yer alması yönünde olduğunu açıklayan Dimitirou, bunun için Brezilyalı yıldıza 500 bin Dolar’ın teklif edildiğini belirtti.

“Ronaldinho Kıbrıs’taki durumu biliyor. Bundan dolayı hayır dedi”

Ronaldinho’nun kendisinin Girne’den göçmen olduğunu bildiğini ve şahsen durumdan haberdar olduğu için teklife kesin bir dille hayır dediğini aktaran Dimitriou, “Ben daha önce Ronaldinho’yu Ledra Palace’a götürdüm ve kendisini Kıbrıs’ın durumundan haberdar ettim” dedi.

“Ronaldinho ‘Kıbrıs sorununu çözün, para almadan da oynarım’ dedi”

Anderas Dimitriou Ronalinho’nun teklifi yapan milletvekili adayına yanıtının şu şekilde olduğunu da açıkladı: ‘Kıbrıs’ta problemler olduğunu biliyorum. Kıbrıs sorununu çözün ve ben böyle bir organizasyonda para almadan da oynarım. Bu Kıbrıs sorununa bir çözüm bulun. Çünkü bu problem benim hoşuma gitmiyor.’

Kıbrıs Rum basınından çeviri: Hamit Sakallı