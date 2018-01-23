YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneler Grubu, fizik tedavi adına başarılı çalışmalar yapmakta ve hastalarına yaşam kaynağı olmaktadır. Bu sebeple pek çok hasta fizik tedavi için, Romatem’i tercih etmektedir. Aynı zamanda fizik tedavi merkezlerinin donanımı da, tedavi anlamında dikkat çekmektedir.

Fizik tedavi merkezlerinde yer alan uzman terapistler, hastalarına ulaşmakta ve onların tedavisine uygun çalışmalarını sürdürmektedir. Bununla birlikte fizik tedavi merkezlerine başvuran hastalar, gerekli programlar kapsamında değerlendirilmektedir. Hastalara uygulanan bireysel programlarda; hastanın durumu, hastalık derecesi ve tedavi yöntemleri göz önünde bulundurulmaktadır. Hastalar, kendileri için belirlenen programlar dâhilinde tedavi sürecine alınmaktadır. Romatem fizik tedavi merkezlerinde tedavi görmek isteyen bireyler, gerek online platformlardan gerekse merkezlerin kendisinden ulaşım sağlayabilmektedir. Bu anlamda hastaların erken başvuru yapmaları, hastalığın tedavisi açısından büyük önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak hastalar, hemen başlatıla tedavi sürecinden olumlu yanıt alabilmektedir. Aynı zamanda tedavi sürecinde yer alan uzman terapistlerinde bu anlamda payı büyüktür.

Romatem fizik tedavi merkezlerinde yer alan uzmanlar, alanında başarılı çalışmalar yapmakta ve hastaların umut kaynağı olmaktadır. Bu sayede hastalar, yeniden hayata tutunmakta ve sağlıklarına kavuşmaktadır. Aynı zamanda Romatem fizik tedavi merkezlerinde yer alan hastalar, güler yüzle karşılanmaktadır. Bu anlamda hastaların psikolojik durumlarına da dikkat edilmekte ve özen gösterilmektedir. Bu sebeple fizik tedavi adına tedavi almak isteyen bireyler, Romatem fizik tedavi merkezlerini tercih etmektedir. Aynı zamanda fizik tedavi merkezlerinde sadece ciddi sorunları olan hastalar değil, sağlık açısından farklı sorunlar yaşayan hastalarda yer alabilmektedir.

Fizik tedavi merkezleri; boyun fıtığı, bel fıtığı, kondisyon bozukluğu, vücut bozukluğu yaşayan bireylere de tedavi uygulamaktadır. Bu anlamda çağımızım hastalığı olan fıtık, tedavi merkezlerine başvurmada büyük etken olarak görülmektedir. Bu anlamda yapılan tedavilerde, kısa ya da uzun süreli bireysel terapi yöntemler uygulanmaktadır. Hastalar, hastalık dercesine bağlı olarak tedavi süreci içerisine girmektedir. Bu süreçte bel fıtığı ve boyun fıtığı konusunda sıkıntı yaşan bireyler, uzman terapistlerden tedavi görmektedir. Tedaviler, hastalara bireysel olarak yapılmakta ve belli bir program dâhilinde değerlendirilmektedir. Bu sayede bireylerin sağlıklarına kavuşması sağlanmaktadır. Aynı zamanda kısa süreli tedavi programları en çok tercih edilen programlar arasında yer almaktadır. Tedavinin olumlu yanıtlar vermesi de, hastaların yaşam enerjilerini, geri kazanmasına sebep olmaktadır. Bu durum hastaların, Romatem fizik tedavi merkezlerine başvurmasını öncelikli sebepleri arasında değerlendirilmektedir. Hastalar, gördükleri tedaviye bağlı olarak memnuniyetlerini dile getirmekte ve fizik tedavi merkezlerinin yaptığı çalışmaları takdirle karşılamaktadır. Romatem fizik tedavi merkezleri, ülkemizin hemen her bölgesinde yer almakta ve hastaların umut kaynağı olmaya devam etmektedir. Buna bağlı olarak hastalar, istedikleri platformlardan merkezlere ulaşabilmektedir. Yapılan ulaşımlar, hastanelerde yer alan yetkili kişiler tarafından değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak hastaların uygun tedavilere yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Hastalar için belirlenen tedavi programları kapsamında, tedavi süreci başlatılmaktadır.

Romatem bünyesinde yer alan uzman hekimlerin etkisi artmaktadır. Hekimlerin hastalara uyguladıkları tedaviler, onların sağlıklarını ve günlük hayatlarını etkilemektedir. Bu etkileşim bireylerin, sağlıklarını geri kazanmasında ve fizik tedavi merkezlerinin başarılı çalışmalar yapmasında bir alt yapı oluşturmaktadır.