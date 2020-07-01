Rogers: “Bulaşma riski yüksek…”

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Moleküler Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers, bugün itibarıyla karantinasız olarak yurt dışından yolcuların gelmeye başladığı yeni bir döneme girildiğine işaret etti, ‘Bulaşma riskinin büyük olduğuna’ dikkat çekti.

Bu süreçte 65 yaş üstü bireylerin ve risk grubunda olan, altta yatan hastalıkları olan kişilerin kendini koruması ve kalabalık ortamlardan kaçınmalarının da büyük önem taşıdığına vurgu yapan Rogers, maske takma, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda çağrı yaptı

Rogers’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Kapılarımızı açtığımız Güney Kıbrıs’a karantinasız uçuşlar da bir süredir devam ediyor. Dolayısıyla ülkemizde Covid19’un bulaşma riskinin yüksek olduğu yeni bir dönem başlamış oldu. Bu süreçte 65 yaş üstü bireylerin ve risk grubunda olan, altta yatan hastalıkları olan kişilerin kendini koruması ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları büyük önem taşımaktadır.

Bizler de maskelerimizi takarak ve mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumaya gayret göstermeliyiz.”