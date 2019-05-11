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Robot Sophia, güneyde

Robot Sophia, güneyde

Dünyaca ünlü robot “Sophia”, Kıbrıs'ın güneyinde gerçekleştirilen “Reflect” isimli bilim fuarına katıldı.

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Dünyaca ünlü robot “Sophia”, Kıbrıs'ın güneyinde gerçekleştirilen “Reflect” isimli bilim fuarına katıldı.
Alithia gazetesi konuya ilişkin haberinde; “Sophia”nın etkinlikte sorulara yanıt verdiğini ve “Kıbrıs adasını çok beğendiğini, Yunanca kökenli ismiyle de gurur duyduğunu” söylediğini yazdı.
 

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