Robot Sophia, güneyde

Dünyaca ünlü robot “Sophia”, Kıbrıs'ın güneyinde gerçekleştirilen “Reflect” isimli bilim fuarına katıldı.

Alithia gazetesi konuya ilişkin haberinde; “Sophia”nın etkinlikte sorulara yanıt verdiğini ve “Kıbrıs adasını çok beğendiğini, Yunanca kökenli ismiyle de gurur duyduğunu” söylediğini yazdı.

