Robot Sophia, güneyde
Dünyaca ünlü robot “Sophia”, Kıbrıs'ın güneyinde gerçekleştirilen “Reflect” isimli bilim fuarına katıldı.
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Dünyaca ünlü robot “Sophia”, Kıbrıs'ın güneyinde gerçekleştirilen “Reflect” isimli bilim fuarına katıldı.
Alithia gazetesi konuya ilişkin haberinde; “Sophia”nın etkinlikte sorulara yanıt verdiğini ve “Kıbrıs adasını çok beğendiğini, Yunanca kökenli ismiyle de gurur duyduğunu” söylediğini yazdı.
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