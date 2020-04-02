“Ro-Ro gemileri çalışmaya devam edecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan KKTC - Türkiye arasında çalışan yolcu gemilerinin dün gece itibariyle bir süreliğine seferlerine ara verdiğine işaret ederek “Yolcu seferlerinin tekrar başlayacağı dönem kamuoyu ile paylaşılacaktır. KKTC - Türkiye arasında yük ve benzeri Ro-Ro gemileri çalışmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.