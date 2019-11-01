‘Rimel, viski, peynir’ hırsızlığına teminat

Market’den hırsızlık yapan Türkmenistan uyruklu zanlı M.Y bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlı M.Y.’nın 25 Ekim 2019 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Küçük Kaymaklı’daki Belça Süpermarket’ten iki rimel, bir şişe viski ve vonk marka peynir sirkat ettiğini anımsattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması,

KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 80 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.