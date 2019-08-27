RHA ile eyleme (!)

Avcılık Federasyonu’nun “Avına Sahip Çık” sloganı ile Başbakanlık önünde yaptığı eyleme Resmi Hizmet Aracı (RHA) ile katılan bazı eylemciler dikkat çekti.

Eylemcilerden birinin RHA araç ile konvoya katılması tepkilere neden oldu.

YENİDÜZEN’e ulaşan bazı kişiler, “Bu nasıl iş? Kamu malı ile devleti protesto ediyorlar? Bu yasak değil mi?” diyerek tepki gösterdi…