Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de yer aldığı kurban kesme fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Hijyenik olmayan koşullarda kurbanlık kesildiği görüntülenen fotoğraf dün akşam saatlerinden itibaren sosyal medyada paylaşıldı.

Tepki çeken fotoğrafta, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve yanındakiler gülümserken, nerede olduğu belli olmayan ve hijyen tedbirlerinin alınmadığı görülen bir ortamda kurbanlık kesim işlemi yapılıyor.

Etlerin, çıplak ellerle yere serilmiş bir naylonun üzerinde kesildiği görülen fotoğraf sosyal medyada ‘rezalet’ olarak nitelendirildi.