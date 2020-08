Alışveriş sepetindeki meyve sebze fiyatları bu hafta yine tırmandı. Birçok üründe fiyatlar katlandı, yaz meyveleri dahi cep yakarken, ithal ürünlerdeki fiyat yükselişi bu hafta da sürdü. Kırmızı et fiyatları ise vatandaşı et reyonlarından uzaklaştırmaya devam etti.

Salgınla birlikte kırmız ete talebin durma noktasına geldiğini anlatan kasaplar ve hayvancılar, bu durumdan dert yandı: “Sofrada ‘mangal’ ikinci planda kaldı”

Fiyatı çıkan ürünler arasında en büyük fark sultani üzümde yaşandı. 9 Ağustos’ta 7,75 TL olan üzüm, dün 12,95 TL’ye çıktı.

Fehime ALASYA

Sebze meyve fiyatları birkaç hafta içinde tırmandı. Birçok ürünün fiyatı arttı, haftalardır yüksek fiyatıyla adından söz ettiren limon, düşüşe geçti. Kırmızı et ise yüksek fiyatıyla tüketiciyi zora sokmaya devam ediyor.

Vatandaşın alışveriş sepetinde bu hafta yine meyve sebze fiyatlarındaki tırmanış damga vurdu.

Yaklaşık 20 ürünün fiyatında irili ufaklı fiyat artışları yaşanırken, buna karşın sadece 3, 4 üründe indirime gidildi.

9 Ağustos’tan bu yana sebze meyve fiyatlarındaki hareketlilik dün itibariyle durmak bilmedi.

Fiyatı çıkan ürünler arasında en büyük fark sultani üzümde yaşanırken, limon son zamanlardaki en düşük fiyatını gördü.

9 Ağustos’ta 19,95 TL olan limon, bu hafta 12 TL’lik düşüş ile 7,95’e indi. Sultani üzüm ise 5 TL’yi aşan tırmanışla, 7,75’ten 12,95’e çıktı.

Fiyatı büyük ölçüde düşen bir diğer meyve ise kiraz oldu. Buna göre; kilosu 25,95 TL olan kiraz bu hafta 16,95’e düştü. Kiraz fiyatları 20 günlük sürede 9 TL geriledi.

Et fiyatlarından herkes dertli…

Et fiyatları yüzünden tüketimini kıstıkça kısan vatandaş, dana etine yöneldi. Hem hayvan üreticileri hem de kasaplar, tüketimin git gide düştüğünden dert yandı.

Temmuz ayının son günlerinde Kurban Bayramı nedeniyle artan taleple et reyonlarındaki fiyatlar seyrini korudu.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, sektörün zorda olduğunu örneklerle anlatarak, et tüketiminin giderek düştüğünü, artık mangalların tütmediğini işaret etti…

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ise hayvan sıkıntısı olmadığını, fiyatların Temmuz sonu biraz hareketlendiğini fakat yeniden düştüğünü savundu. Et reyonlarındaki fiyatların ‘denetimsizliğinden’ yakınan Naimoğulları, marketten markete, bölgeden bölgeye değişen fiyatların devlet kontrolünde olması gerektiğini kaydetti.

Yaz meyveleri yükselişte

Yazın en çok tüketilen meyveleri arasında olan karpuz, şeftali ve kavun fiyatları da bu hafta yükseldi. Kilosu 1,95 TL olan kavun, bu hafta 2,75’e çıkarken şeftali 12,50’den 13,95’e çıktı. Karpuz ise 1,50’den 1,95’e yükseldi.

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan kabak çiçeği, babutsa, taze fındık gibi meyvelerin ise fiyatında bir farklılık yaşanmadı.

İthal ürünler hız kesmedi…

Salgın döneminde 10 TL’lik fiyat artışıyla adından söz ettiren ithal ürünler fiyat yükselişinde bu hafta da hız kesmedi. Mantarın kilosu 29 TL’den 26 TL’ye, avokadonun tanesi 6 TL’den 9 TL’ye, kivinin kilosu 29 TL’den 32 TL’ye çıktı.





Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak:

“Mangallar tütmüyor, meyhanelerde birçok iptal var”

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, sektörün yüksek et fiyatları ve salgın nedeniyle zorda olduğunu örneklerle anlattı.

Akbıçak: “Pahalılıktan dolayı ‘mangal’ sofralarda ikinci plana düştü, artan Covid-19 vakalarıyla insanlar kendini eve kapattı, meyhanelerde birçok iptal var, işler çok düştü.” dedi.

“Üretim azaldı, güneyden de alışveriş durdu, iç piyasada vatandaş kuzeyden alışverişe yöneldi.

Bu da piyasadaki fiyatlara yansıdı.” ifadelerini de kullanan Akbıçak, ithal etin önemini dile getirdi.

Akbıçak, “Alternatif et fiyatı maalesef ihtiyaçtır. İthal et gelmesi gerek ki vatandaş iki kalite arasında tercih hakkına sahip olsun bu olmadığı sürece de her zaman için fiyatlar yükselecek.” şeklinde konuştu.

Fiyat yükselişinin olacağını öngören Akbıçak, dövizin hızla yükselmesi, ham madde, elektrik, mazot ücretlerinin de yükselmesinin buna çok ciddi bir etken olacağını anlattı.

“Mangal sofralarda ikinci planda kaldı”

Kasaplarda işlerin çok durgun olduğuna değinen Akbıçak, ‘mangalın’ sofralarda ikinci planda kaldığını anlattı. Sofralardaki et kullanımının çok düştüğüne değinen Akbıçak, durumu örneklerle şöyle nalattı: “Maalesef artık hafta sonu mangallar yanmıyor, tavuğa olan talep artıyor, mangal ikinci planda kaldı. Genelde satılanlar ise başta kıyma olmak üzere ufak tefek günlük ihtiyaçlar. Eskisi gibi bir but alıp ailesi için şiş yapacak olan, pirzola isteyen kalmadı. Köfte ile tavuk ile insanlar mangal sefası yapıyor. Satışlarda çok ciddi durgunluk var, işler yarı yarıya düştü. Oteller de artık eskisi gibi et almıyor.”

“İnsanlar kendini kapattı”

Son günlerdeki Covid-19 vakalarının artmasıyla birçok meyhane ve restoranın rezervasyonlarını iptal etmeye başladığını dile getiren Akbıçak, “Bu hafta sonu için bir meyhaneden 25 kişilik rezervasyonlar iptal ediliyor. İnsanlar dışarı çıkmaktan çekiniyor, kendini kapattı.” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Et fiyatlarının satışında ciddi bir kontrol gerekiyor”

Ülkede canlı hayvan fazlalığı olduğuna değinen Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, salgın nedeniyle et tüketiminin çok düştüğünü anlattı.

Naimoğulları, “Pandemiden dolayı okullar, üniversiteler kapandı, birçok sektör satış yapamaz oldu. Döviz giderek çıkıyor, üretici gerçekten zorda.” dedi.

Et fiyatlarında Temmuz sonu küçük bir hareketlilik olduğunu anlatan Naimoğulları, “Kurban bayramından önce dana fiyatlarının kilosu birkaç TL yükselmişti, bayramdan sonra düştü. Canlı dana fiyatı bayramda 22 TL olmuştu, sonra yeniden 20 TL’ye düştü. Et fiyatlarının satışında ciddi bir kontrol gerekiyor. Bunların önüne geçilmediği sürece pahalılık sürecektir. Fiyatları da arttıran budur.” dedi.

Kasap ile market fiyatları arasında ciddi fiyat farkı olduğuna da dikkat çeken Naimoğulları, “Kasapta 55 TL satılan kıyma, marketlerde 75 TL’ye satılıyor. Bu çok yanlış…” şeklinde konuştu.