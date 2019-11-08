Reyonda kış havası: Sebze-meyve cep yakıyor

Adanın her iki yanında manav reyonlarındaki fiyatlar yükselişe geçti. Hem kuzeyde hem de güneyde meyve-sebze fiyatları tüketicinin cebini yaktı.

KESTANE SEZONA YÜKSEKTEN GİRDİ: Sezona yeni giren kestane adanın her iki yanında da cep yaktı. Kuzeyde 35 TL olan kestane, güneyde 37,90’a satışa çıktı.

TAZE FASULYE: KUZEYDE ÇIKTI, GÜNEYDE DÜŞTÜ Kuzeyde fiyatı en çok çıkan ürün olan taze fasulye güneyde en çok fiyatı gerileyen yemeklik oldu.

Fehime ALASYA

Bu haftaki alışveriş sepetine giren sebze meyve ürünleri, tüketicinin cebini hayli zorladı. Hem kuzeyde hem de güneyde olmak üzere adanın her iki yanında da fiyatlar hareketlendi. Kuzeyde neredeyse tüm sebze meyve fiyatları yükselirken, sadece salatalıkta düşüş oldu, güneyde ise her iki yönde de hareketlilik yaşandı.

Kışın soğuk gecelerinde her eve giren kestane, bu hafta reyonlarda boy gösterdi.

Sezona yeni giren kestane adanın her iki yanında da cep yaktı. Sebze reyonunda kuzeyin güneye göre daha ucuz olmasına karşın kestane fiyatları, güney ile adeta yarıştı.

Kuzeyde 35 TL olan kestane, güneyde 37,90’a satışa çıktı.

Mevsim yemekliklerinden olan taze fasulye ise adanın her iki yanında da fiyatından söz ettirdi.

Kuzeyde fiyatı en çok çıkan ürün olan taze fasulye güneyde en çok fiyatı gerileyen sebze oldu.

Taze fasulyenin kilosu güneyde 37 TL’den 21 TL’ye düşerken, kuzeyde 9 TL’den 16 TL’ye çıktı.

Taze fasulyeden büyük tırmanış

Bu hafta Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatlar yükselişe geçti. Fiyatı düşen tek ürün haftalardır yükselişte olan salatalık oldu. Bu hafta salatalıkta önemli ölçüde fiyatlar düştü. Geçtiğimiz hafta 9,60 TL olan salatalık bu hafta 3,75’e geriledi.

Kuzeyde bu hafta fiyatı çıkan ürünler arasında özellikle yemeklikler dikkat çekti. Kereviz, taze fasulye, çiçek lahanası ve biber yükselişe geçerken, fiyatı çıkan tek meyve 1 TL’lik artışla nar oldu. Nar bu hafta 3,25 TL’ye çıktı.

Fiyatı çıkan ürünler arasında ise taze fasulye dikkat çekti. Taze fasulye, 9,75’ten 16,25’e yükseldi.

Güneydeki sebze reyonlarında sert çıkış ve inişler

Kıbrıs’ın güneyinde olan fiyat seyrinde hem düşen hem de çıkan rakamlar gündemdeydi.

Fiyatı düşen ürünler çoğunlukta olmak üzere, birçok üründe de fiyat artışı yaşandı.

Bu hareketli fiyatlarda en çok taze fasulye ve kereviz dikkat çekti.

Fiyatı en çok çıkan ürün kereviz olurken, en büyük düşüş fasulyede yaşandı. Kuzeyde fiyatı en çok çıkan ürün olan taze fasulye güneyde en çok fiyatı gerileyen yemeklik oldu.

Taze fasulye bu hafta güneyde 37 TL’den 21 TL’ye geriledi. Kereviz ise bu hafta 10 TL’den 15 TL’ye çıktı.