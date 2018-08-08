Reynar: “Burada da görev PGM’ye düşüyor”

Eski Kıdemli Yargıç, YENİDÜZEN Yazarı Tacan Reynar’a sosyal medya üzerinden ‘faili meçhul bir cinayete’ kurban giden YENİDÜZEN Yazarı Kutlu Adalı göndermesi, ‘TEHDİT VE HEDEF GÖSTERME olarak algılandı.

NPNHABER.COM yazarı Çağatay Hufezye Özdem isimli bir kişi, sosyal medya profilinden “TACAN REYNAR: 2018 MODEL KUTLU ADALI” paylaşımı yaptı.

Paylaşımla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Tacan Reynar, Kutlu Adalı’nın ismi kullanılarak şahsına yapılanın bir saldırı olduğunu ifade etti, görevin polise düştüğünü kaydetti.

Eski Kıdemli Yargıç, YENİDÜZEN Yazarı Tacan Reynar’ın, Lefkoşa’daki evi önünde 6 Temmuz 1996'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden YENİDÜZEN gazetesi yazarı, araştırmacı gazeteci-yazar Kutlu Adalı’ya benzetilmesi, sosyal medyada da tepki topladı.

“Polis şikayetleri kabul etmedi”

Sosyal medyada örgütlenerek Tacan Reynar’la ilgili bu paylaşımla ilgili olarak çok sayıda kişi ayrı ayrı telefoniyen polise şikayette bulundu.

Polisi arayanlar şikayetlerin kabul edilmediğini, söz konusu paylaşımla ilgili Tacan Reynar tarafından şikayet yapılması gerektiğinin ifade edildiğini aktardı.

Tacan Reynar: BİR SALDIRI!..

“Şahsım adına değil ama ülkem adına kaygılıyım”

Tacan Reynar paylaşımla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu:

“Yapılan paylaşım bu topraklarda gazetecilik yaptığı, yurtsever, aydın ve ilerici bir insan olduğu için faşist ve karanlık kesimler tarafından katledilen Sn.Kutlu Adalı’nın ismi kullanılarak şahsıma yapılan bir saldırıdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de devam eden bu gibi saldırılara artık karnımızın tok olduğunun bilinmesi gerek. Ülke gerçekleriyle birlikte düşündüğümüzde geldiğimiz noktada şahsım adına değil ama ülkem adına kaygılıyım. Yapılan paylaşıma bakıldığında içeriğinin ve maksadının sorgulanması amacıyla bir soruşturma yapılması gerektiği şüphesizdir. Burada da görev PGM’ye düşüyor.”