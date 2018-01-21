Reyhanlı’ya roket atıldı

Türkiye’de Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 3 farklı noktaya, saat 16.00 sıralarında Suriye'nin Afrin bölgesi tarafından teröristlerin attığı roketler düştü. Pınarbaşı, Gültepe ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerine atılan roketler can aldı. NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, olayda otomobil içinde bulunan bir Suriyeli’nin hayatını kaybettiğini söyledi. Şanverdi, 2’si ağır 32 kişinin de yaralandığını ifade etti. Olayda yaralananlar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Paniğe yol açan roketlerin düştüğü mahallede park halindeki araçlar ile evler de zarar gördü.