Reuters: “Türkiye ve Yunanistan, müzakereleri İstanbul'da sürdürme konusunda anlaştı”
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile kıta sahanlığı müzakerelerini sürdürme kararı aldıklarını açıklarken, 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin yakın gelecekte İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile kıta sahanlığı müzakerelerini sürdürme kararı aldıklarını açıklarken, 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin yakın gelecekte İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
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Etiketler : Türkiye, Yunanistan
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